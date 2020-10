"Uns geht langsam die Geduld aus": Bußgelder bleiben umstritten

Die Renovierung und Umgestaltung des Einkaufszentrums an der Ulmer Straße in Ravensburg ist bald fertig. Im November soll dort nach der Schließung von Edeka ein neuer Lebensmittelmarkt eröffnen. Und auch an den Regeln im zugehörigen Parkhaus wird sich einiges ändern.

Gebäude gehört einer Vielzahl von Anlegern Das Gebäude, im Sprachgebrauch der Ravensburger auch „Schweinchenpalast“ genannt, wurde 2007 gebaut.

Der Komplex wird seit 2008 von der in Bergisch Gladbach ansässigen Hahn-Gruppe in einem Immobilienfonds ...