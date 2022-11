Uneinigkeit zwischen Ampel und CDU: Bürgergeld droht zur Hängepartie zu werden

Heftige verbale Scharmützel und kein Kompromiss in Sicht – die Pläne der Ampel, zum 1. Januar das Bürgergeld als Ersatz für Hartz IV einzuführen, stehen auf der Kippe. Mit ihrer Weigerung, noch mehr auf die Union zuzugehen, fahre die Koalition die Gesetzesänderung „gegen die Wand“, sagte der Unionsfraktions-Vize im Bundestag, Hermann Gröhe, am Montag in Berlin.

Damit das im Bundesrat zustimmungspflichtige Gesetz in Kraft treten kann, benötigen die Ampel-Partner den Segen zumindest einiger von der Union mitregierten Länder.

Der zeichnet sich derzeit allerdings nicht ab. Zum einen kritisieren CDU und CSU die Höhe des geplanten Schonvermögens von Leistungsbeziehern, zum anderen den Wegfall von Sanktionen.

Das sagt die CSU zum Vorschlag

„Vor Totalverweigerern“ bei der Zusammenarbeit mit den Jobcentern dürfe man nicht kapitulieren, sondern müsse „die Leistungen gänzlich kürzen“, forderte der CSU-Arbeitsmarktexperte Stephan Stracke.

Zudem gebe es in der vorgesehenen sogenannten Vertrauenszeit von sechs Monaten zu wenige Möglichkeiten, auf Leistungsempfänger einzuwirken. „Wenn jemand Vermittlungsangebote ablehnt, bleibt das folgenlos“, monierte Stracke.

Entgegenkommen der Ampel

Die zuvor von der Union geäußerte Kritik, dass bei einem zu hoch bemessenen Bürgergeld Arbeitsanreize fehlten, relativierte der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Bei höheren Sozialleistungen sei es umso wichtiger, die Löhne im Niedriglohnbereich anzuheben, sagte er.

Bei der SPD-Bundestagsfraktion verwies man am Montag darauf, dass man den Unionsländern bereits sehr entgegengekommen sei. Das betreffe zum Beispiel die Schonvermögen, über die Leistungsempfänger nun sehr konkrete Angaben machen sollen, und die Heizkosten, die anders als im ursprünglichen Entwurf von den Jobcentern nur noch „in angemessener Höhe“ übernommen werden sollen.

CDU-Vorschlag abgelehnt

Den Vorschlag von CDU-Chef Friedrich Merz, zunächst einmal die Erhöhung der Regelsätze zu beschließen und die weiteren Pläne für das Bürgergeld abzutrennen, lehnt man bei der SPD ab.

Die Reform sei „ein Gesamtpaket, da nehmen wir nicht etwas raus, was einer Seite gerade nicht gefällt“, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Dagmar Schmidt.

Start wohl nicht mehr zu Beginn 2023 möglich

Mit dem im Koalitionsvertrag verabredeten Bürgergeld will die Ampel Druck von Langzeitarbeitslosen nehmen. Ziel der rot-grün-gelben Bundesregierung ist es, Betroffene in die Lage zu versetzen, sich stärker auf Weiterbildung und die Arbeitssuche konzentrieren zu können. Die Regelsätze der Grundsicherung sollen zudem um rund 50 Euro pro Monat steigen.

Sollten sich Bundesregierung und Länder nicht auf einen Kompromiss einigen, wird über den Gesetzentwurf im Vermittlungsausschuss beraten. Ein Start zum 1. Januar wäre dann nicht mehr möglich.