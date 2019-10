Und sie erwärmt sich doch

Der wohl mächtigste Leugner des Klimawandels sitzt im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump glaubt nicht daran, dass der Mensch mit seinem hohen Ausstoß an klimaschädlichen Gasen verantwortlich ist für die Folgen: Erderwärmung, Waldsterben, Dürre und Überschwemmungen. Während einer Kältewelle in den USA im Januar schrieb Trump auf Twitter: „Wäre nicht schlecht, jetzt ein bisschen von der guten alten Erderwärmung zu haben!“ Er hält den Klimawandel für einen Scherz – oder gar für eine Erfindung der Chinesen, die damit die US-Wirtschaft schwächen wollen. Trump ist nicht alleine mit seiner Skepsis gegenüber dem menschgemachten Klimawandel – und der damit dem Konsens widerspricht, den mehreren Studien zufolge die überwältigende Mehrheit der Klimawissenschaftler, Wissenschafts-Akademien aus 80 Ländern, der Weltklimarat (IPCC) und weitere Organisationen bestätigen: Der Mensch ist maßgeblich für den Klimawandel verantwortlich. Vor allem rechtspopulistische Parteien – auch die AfD – halten das dennoch für Unsinn. Doch auch darüber hinaus gibt es Menschen, die den wissenschaftlichen Fakten misstrauen. Eine kleine Auswahl ihrer Thesen – und warum sie falsch liegen:

Die kalten Winter zeigen, dass es keine Erderwärmung geben kann!

Fakt ist: Trotz klirrend kalter Winter erwärmt sich die Erde. Die langfristigen Wetteraufzeichnungen zeigen, dass die weltweite Durchschnittstemperatur seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts um etwa 0,12 Grad pro Jahrzehnt gestiegen ist. Es gab doppelt so viele Hitze- wie Kälterekorde. Trump liegt falsch, wenn er von einem kalten Winter auf das Klima schließt. „Da wird ein Wetterphänomen, das regional begrenzt ist, mit Klima verglichen", erklärt Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie. „Die Tendenz ist so: Wenn der Winter bei uns besonders kalt ist, ist er im Nordosten der USA relativ milde – und umgekehrt." Auch in einem sich erwärmenden Klima könne es kalte Winter geben. „Aber das ändert nichts daran, dass es langfristig wärmer geworden ist – auch global.“

Es gibt keinen Konsens in der Wissenschaft über einenmenschengemachten Klimawandel!

Wissenschaftsakademien aus 80 Staaten und zahlreiche wissenschaftliche Organisationen sind darin einig, dass der Mensch Hauptverursacher des Klimawandels ist. Mehrere unabhängige Studien belegen außerdem, dass die Zustimmung zum Konsens abnimmt, je weniger die Wissenschaftler sich mit den Ursachen des Klimawandels beschäftigen. Laien sind vom Menschen als Ursache des Klimawandels also wesentlich weniger überzeugt als die Klimawissenschaftler. Die Studie ergab auch, dass unter den Wissenschaftlern, die Forschungen zur Ursache des Klimawandels veröffentlicht haben, 97 Prozent dem Konsens zustimmen. Auch der Weltklimarat IPCC kommt zu diesem Ergebnis – mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 bis 100 Prozent sei der Mensch die Ursache für die Erderwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Abgesehen davon gab es noch keine einzige Forschungsarbeit, die die Erderwärmung ohne den menschlichen Einfluss als Ursache überzeugend darlegen konnte.

Die Klimaerwärmung ist eine Erfindung von Klimalobby und Politik, um den Bürger zu schröpfen!

Das Eis um den Nordpol schwindet, die Vegetation verändert sich und die Meeresspiegel steigen an – diese und noch viel mehr Beweise für den Klimawandel haben Wissenschaftler über Jahrzehnte festgehalten. Überall auf der Welt sammeln Forscher unabhängig voneinander Daten zu unserem Klima. Der Weltklimarat IPCC gibt in regelmäßigen Abständen Berichte heraus, die den Stand der Klimaforschung darstellen. Darin verweist er auch auf die möglicherweise unumkehrbaren Folgen des Klimawandels im Vergleich zu den überschaubaren Kosten, die ein ambitionierter Klimaschutz fordert. Er stellt außerdem dar, dass das Wirtschaftswachstum dadurch nur geringfügig verringert wird.

Wie will man das Klima vorhersagen – wenn schon die Wetterprognose oft nicht stimmt?

Wetter sind die atmosphärischen Phänomene, die Menschen Tag für Tag erleben: Hitze, Kälte, Regen, Sonnenschein. Klima ist die Gesamtheit aller Wetterschwankungen – über einen Zeitraum von mindestens drei Jahrzehnten. Langfristige Veränderungen des Klimas in Zeiten der vom Menschen verursachten Erderhitzung prognostizieren Klimaforscher auf Basis verschiedener Entwicklungspfade – sogenannter Emissionsszenarien. Diese Szenarien berechnen verschiedene mögliche Entwicklungen der globalen Durchschnittstemperaturen. So gibt es Szenarien für den Fall, dass die Treibhausgasemissionen ungebremst weitergehen – oder für den Fall, dass die Menschheit umdenkt und die globale Wende hin zum klimafreundlichen Wirtschaften schafft. Die Spannbreite der Szenarien ist groß: von einer Erwärmung um 1,1 Grad Celsius bis hin zu über 6 Grad. Klar ist demnach nur, dass die Temperatur steigen wird. Die Frage ist, ob sie vergleichsweise moderat steigt – oder in katastrophalem Ausmaß.

Die Sonne ist schuld an der Erderwärmung!

Dass die Sonne der wichtigste Motor für das Klima auf der Erde ist, ist unbestritten. Richtig ist auch, dass sich die Helligkeit der Sonne über die Jahrhunderte nach und nach verändert hat und dass das einen moderaten Einfluss auf das Klima hatte. Wissenschaftliche Rekonstruktionen ergeben, dass die Helligkeit der Sonne – grob gesagt – bis Mitte des 20. Jahrhunderts leicht zugenommen hat. Gleichzeitig stieg auch die globale Temperatur langsam an. Seit etwa 1960 nimmt die Helligkeit der Sonne aber wieder ab – und dennoch ist die globale Durchschnittstemperatur inzwischen deutlich gestiegen. Das hängt eben mit der erhöhten Konzentration von Treibhausgasen wie CO2 und Methan zusammen – und nicht mit einer Veränderung der Helligkeit der Sonne.

Klimaschwankungen hat es schon immer gegeben!

Die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt. Sie hat in ihrer Geschichte immer schon Kälte- und Wärmephasen durchgemacht – auch ohne den Einfluss des Menschen. Gerade in den vergangenen 10 000 Jahren schwankte die globale Temperatur immer wieder. Doch läuft der Klimawandel heute viel schneller ab. Die Zeiträume, in denen die Temperatur ansteigt, sind viel kleiner als noch vor Jahrtausenden. Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, erklärt: „Der jetzige globale Wandel ist so viel schneller als alles, was wir bislang gesehen haben. Die Geschwindigkeit macht ihn einzigartig.“ Beim letzten Übergang von der Eiszeit in die Warmzeit habe es 5000 Jahre gedauert, bis sich die Temperatur um fünf Grad erhöht hat. „Das bedeutet ein Grad in tausend Jahren. Dieses eine Grad haben wir jetzt in 100 Jahren erreicht“, so Marotzke.