Umweltministerin kritisiert Bauern: „Es gibt zu viel Dünger“

Von Deutsche Presse-Agentur

Auf der Suche nach Antworten im Kampf gegen das Coronavirus schauen Mediziner und Wissenschaftler in den kommenden Wochen unter anderem gespannt ins Hohenlohische: In Kupferzell, einem der sogenannten Corona-Hotspots, sollen rund 2000 Menschen befragt und getestet werden. Der Ort ist einer von vier Schwerpunkten der Studie „Corona Monitoring lokal“, die am Dienstag vorgestellt wurde.

In den nächsten Monaten sollen die Ergebnisse von 8000 Menschen in diesen besonders vom Virus betroffenen Gemeinden von Wissenschaftlern des Robert ...