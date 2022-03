Reaktionen auf explodierende Energie- und Spritpreise: Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Der Krieg lässt die Preise für Kraftstoffe, Wärme und Strom weiter steigen: Ein Ende der Preissteigerung für fossile Energieträger und Strom ist nicht in Sicht. Dabei ist der russische Energiesektor bislang weitgehend von den westlichen Sanktionen gegen Putins Regime ausgenommen.

Die EU will sich aus der Abhängigkeit russischer Energieimporte befreien. Während die USA mit einem Importstopp für russisches Öl reagierten, will die Europäische Kommission nicht mit einem Embargo von russischem Gas, Öl und Kohle reagieren. Allerdings sollen Pläne der EU zum massiven Ausbau erneuerbare Energie und der Suche nach anderen Lieferländer für fossile Energieträger beschleunigt werden.

Inzwischen gibt es auch Forderungen, den Import von Energieträgern aus Russland zu beenden. Für die russische Kriegskasse sind die Einnahmen aus dem Verkauf von Rohstoffen wichtig, ein Importstopp würde russische Staatskonzerne empfindlich treffen. Doch Deutschland deckt seinen Energiehunger zu einem großen Teil aus Geschäften mit Russland. Die Preise würden für Tanken, Heizen und Strom weiter steigen.

„Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen“, sagte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck in der Nacht zum Donnerstag in der ARD-Talkshow „Maischberger“. Dies sei „eine ernsthaft zu überlegende Variante“, die ihm mehr liege als der Ist-Zustand.

Die Verluste an Wohlstand seien zu ertragen, sagte Gauck. „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben.“ Zugleich sei Deutschland ein sozialer Rechtsstaat, der für die am stärksten betroffenen Menschen sorge.

Eine Delle in unserem Wohlstandsleben ist etwas, was Menschen ertragen können, sagte Gauck. "Wir haben andere Probleme ertragen, und wir haben sie bewältigt.“ Der Ex-Bundespräsident sprach den Menschen im Land Mut zu: „Wir verfügen über mehr Kräfte, als wir heute, wenn wir sie noch nicht brauchen, denken.“

Wir haben unsere Userinnen und User gefragt:

Wie gehen sie mit den enormen Energie- und Spritkosten um?

Hier ein Auszug der Kommentare:

Für mich sind es gerade enorme Mehrkosten, die ich auf Dauer definitiv nicht vertragen kann!

Anna C.: Ich bin eine alleinerziehende Mutter zweier Kinder und arbeite in Vollzeit, damit ich uns finanzieren kann. Habe jeden Tag einen Weg zur Arbeit von 30 Km in eine Richtung. Für mich sind es gerade enorme Mehrkosten, die ich auf Dauer definitiv nicht vertragen kann! Und wer weiß, wie die Rechnungen jetzt für Gas und Strom ausfallen werden? Denn soweit ich weiß, bezieht mein Anbieter diese fossilen Brennstoffe aus Russland.

Haushalte mit geringem Einkommen sollten vom Staat einen Energiezuschuss erhalten.

Martina V.: Es wird niemand schaden, wenn die Heizung etwas runtergedreht wird. Beim Benzin sollte der Staat eingreifen: Vorübergehend (evtl. auch für immer) Tempo 130 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Landstraßen. Das schadet niemanden, spart erheblich Treibstoff und erfreut die Umwelt. Ansonsten vor jeder Fahrt überlegen, ob sie notwendig ist. Haushalte mit einem geringen Einkommen sollten vom Staat einen Energiezuschuss erhalten. Das ist wichtiger als die 10 Milliarden für die Rüstung.

Die Leute, die auf das Auto angewiesen sind, trifft es hart

Christine S.: Die Leute, die auf das Auto angewiesen sind, trifft es hart. Dafür müsste es eine Sonderregelung geben.

Jetzt wird es Zeit, das Anspruchsdenken wieder herunterzustufen. Es muss ja nicht gleich zurück in die Steinzeit gehen, aber etwas Demut wäre durchaus angebracht.

Gabriele A.: Ich bin definitiv der Meinung, dass wir unser Luxusdenken mal etwas zurückschrauben könnten im Hinblick auf all das, was da um uns herum geschieht. Die Zeiten des Wirtschaftswunders sind unwiederbringlich vorbei. Jetzt wird es Zeit, das Anspruchsdenken wieder herunterzustufen. Es muss ja nicht gleich zurück in die Steinzeit gehen, aber etwas Demut wäre durchaus angebracht.

Und ja, diejenigen, die das Auto täglich benötigen, um zur Arbeit zu kommen, die sind die Angeschmierten. Und es dürfte sehr schwierig sein zu differenzieren, wer von den Berufstätigen einen Zuschuss bekommen sollte und wer nicht. Diejenigen, die ein sehr gutes Einkommen haben, trifft es ja nicht so existenzbedrohend wie die, welche sowieso am Existenzminimum herumkrebsen, dennoch zur Arbeit fahren und von den hohen Tankkosten sehr betroffen sind - ebenso wie von den explodierenden Heizkosten.

Aber auch hier kann man gegensteuern, wenn auch minimal. Fahrgemeinschaften, einen Pullover anziehen bei etwas kühleren Temperaturen usw. sind kleine Steine, geben aber in der Summe auch einen Berg.

2006 übernahm eine Erdwärmepumpe die Wärmeversorgung meines Hauses. Das Badezimmer ist mit +20°C der wärmste Raum im Haus. Das soll kein Masterplan für D oder EU sein. Vielleicht ein Denkanstoß für bisher gedankenlose Energiekonsumenten.

Harald S.: 1980, als noch alle mit dem Auto zur Arbeit fuhren, nahm ich das Fahrrad. Meine 4-köpfige Familie kam immer mit einem Fahrzeug aus. 2002 wurde das Warmwasser solarthermisch erwärmt. 2003 ging eine 5,6kW Photovoltaik-Anlage in Betrieb. 2006 übernahm eine Erdwärmepumpe die Wärmeversorgung des Hauses. Das Badezimmer ist mit +20 Grad der wärmste Raum im Haus. Das soll kein Masterplan für D oder EU sein. Vielleicht ein Denkanstoß für bisher gedankenlose Energiekonsumenten.

Die Zeit der Maßlosigkeit und Gedankenlosigkeit ist definitiv vorüber. Energiesparen lohnt sich doch nicht nur für den Geldbeutel.

Eleonore M.: Die Frage ist falsch gestellt. Es geht doch schon lange um weit mehr als um die Bequemlichkeit oder „Fahrspaß“ oder dass wir Weltmeister im Reisen sein wollen. Es geht schlicht darum, die jetzt sichtbare Endlichkeit von Ressourcen- vom Klima ganz zu schweigen. Wir bzw. die Welt muss das endlich kapieren. Die Zeit der Maßlosigkeit und Gedankenlosigkeit ist definitiv vorüber. Energiesparen lohnt sich doch nicht nur für den Geldbeutel- es verschafft uns Luft für alternative Energieformen. Lange genug ist das politisch verschlafen worden. Unsere SUVs, unsere riesigen Wohnmobile, das Zweit- und Drittauto usw. Alles muss auf den Prüfstand.

Da ist noch lange kein Ende der Fahnenstange abzusehen!

Helmut M.: Es gibt doch bei uns keinen Grund, warum es keinen Grund geben sollte, dass alles teurer wird! Je teurer, desto Mehrwertsteuer. Eine Wahl hat man auch nicht, denn die Staatsschulden, die schon lange ins Unermessliche gestiegen sind, die müssen ja irgendwie beglichen werden. Da ist noch lange kein Ende der Fahnenstange abzusehen! Und dann ist da noch die Geschichte mit den armen Konzernen und sonstigen Unternehmern, die um die Honigtöpfe herumsitzen! Die wollen doch alle verdienen, vom Großunternehmer-Vater-Staat ganz zu schweigen!