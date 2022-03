„Frieren für die Freiheit“: Wie gehen Sie mit den hohen Spritkosten um? - Sagen Sie uns Ihre Meinung

Die EU will sich aus der Abhängigkeit russischer Energieimporte befreien . Während die USA mit einem Importstopp für russisches Öl reagierten, will die Europäische Kommission nicht mit einem Embargo von russischem Gas, Öl und Kohle reagieren. Allerdings sollen Pläne der EU zum massiven Ausbau erneuerbare Energie und der Suche nach anderen Lieferländer für fossile Energieträger beschleunigt werden.

„Also, ich kann mir das sehr gut vorstellen“, sagte der frühere Bundespräsident Joachim Gauck in der Nacht zum Donnerstag in der ARD-Talkshow „Maischberger“. Dies sei „eine ernsthaft zu überlegende Variante“, die ihm mehr liege als der Ist-Zustand.

Die Verluste an Wohlstand seien zu ertragen, sagte Gauck. „Wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger an Lebensglück und Lebensfreude haben.“ Zugleich sei Deutschland ein sozialer Rechtsstaat, der für die am stärksten betroffenen Menschen sorge.