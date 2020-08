Umfrage: Sollte Markus Söder Kanzlerkandidat werden?

Begnadeter Krisenmanager oder ewiger Regionalpolitiker? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) polarisiert. Bald könnte er in das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Union einsteigen. Wie fänden Sie das?

Söder hatte in der Vergangenheit zwar mehrfach betont, dass sein Platz in Bayern sei. Seine Umfragewerte sind in der Corona-Krise aber stark gestiegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will sich derzeit nicht festlegen.

Markus Söder hat sich mit seinem strikten Corona-Krisenmanagement und strengen Regeln in Bayern hervorgetan. Die Zahl der Infizierten sank während des Lockdowns. Zuletzt hat es aber auch heftige Kritik gegeben, weil bei den eilig aus dem Boden gestampften Testzentren für Reiserückkehrer an Autobahnen, Flughäfen und Bahnhöfen ein wirres Durcheinander entstanden war.

