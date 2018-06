Umfrage sieht FDP erstmals seit Monaten wieder bei 5 Prozent

Erstmals seit Monaten erreicht die krisengeschüttelte FDP in einer bundesweiten Umfrage wieder die Fünf-Prozent-Hürde. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, könnte sie damit auf eine Rückkehr ins Parlament hoffen.

Im am Mittwoch veröffentlichten Wahltrend des Forsa-Instituts für das Magazin „Stern“ und den Sender RTL gewinnt die von Christian Lindner geführte Partei gegenüber der Vorwoche einen Prozentpunkt hinzu. In den Forsa-Umfragen kommt sie damit erstmals seit einem Jahr wieder auf fünf Prozent - in anderen Umfragen erreichte sie zuletzt vor neun Monaten die kritische Marke, bei noch anderen Instituten vor der Bundestagswahl im September 2013. Bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Hamburg hofft die FDP auf ihren ersten Wahlerfolg seit langem.

In der aktuellen Forsa-Umfrage legte die AfD um einen Punkt auf 6 Prozent zu. Die Linke rutscht um einen Punkt auf 9 Prozent. Die Werte der anderen Parteien bleiben unverändert: CDU/CSU 42 Prozent, SPD 23, Grüne 10 Prozent.

Forsa befragte vom 2. bis 6. Februar 2503 Bundesbürger. Die statistische Fehlertoleranz liegt bei plus/minus 2,5 Prozentpunkten.