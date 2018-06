Umfrage: Fast jeder zweite Deutsche für Ablösung Merkels

Von Julia Götze

Der Eichenprozessionsspinner ist auf dem Vormarsch – in ganz Deutschland scheinen sich die Larven auszubreiten. Das Problem: Ihre giftigen Brennhärchen können bei Menschen allergische Reaktionen hervorrufen, manchmal sogar gefährliche Schocks. Auch in der Region werden immer mehr Funde gemeldet. Die Folge: gesperrte Radwege, unpassierbare Wälder. Aber auch in privaten Gärten sind die unangenehmen Larven zusehends anzutreffen. Was tun bei so einer Begegnung?