Ukraine verweigert Russen zwischen 16 und 60 die Einreise

Nur noch 110 Zentimeter: Der Wasserstand der Donau in Ulm und Neu-Ulm ist so niedrig wie nie – zumindest wie seit der Aufzeichnung der Messwerte im Jahr 1982 nicht. Besorgniserregend sei das aber noch nicht, sagte Ralph Neumeier, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Donauwörth und zuständig für die Messstelle der Donau „Bad Held“ in Neu-Ulm. „Der Wert ist sehr niedrig. Das kann man auf jeden Fall sagen“, sagte er auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Wir beobachten das weiter.