Ukraine fordert erneut schwere Waffen – die SPD zögert

Präsident Wolodymyr Selenski hat erneut die westlichen Verbündeten aufgefordert, seinem Land schwere Waffen zu liefern. Ob und wann die Ukraine solche Waffen aus Deutschland bekommt, blieb weiter offen. In der Regierungskoalition in Berlin plädieren Grüne und FDP dafür, die SPD bleibt zögerlich. Stattdessen hat die Bundesregierung entschieden, eine Milliarde Euro der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Die Ukrainer könnten sich damit „die Waffen kaufen, die sie haben wollen“, hieß es der Regierung.

Wer liefert was an die Ukraine?

Nach Berechnungen des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel (ifw) haben die USA seit Beginn des Krieges insgesamt 4,36 Milliarden Euro an Militärhilfe beispielsweise in Form von Hubschraubern, Drohnen und Flugabwehrraketen geliefert. Das ist etwa viermal so viel wie die folgenden 30 anderen westlichen Staaten zur Verfügung gestellt haben. An zweiter Stelle des Rankings folgt nach der Einschätzung des ifw das kleine Estland mit Militärgütern im Wert von 220 Millionen Euro, darunter vor allem Haubitzen und Abwehrraketen.

Dahinter folgen Großbritannien (204 Millionen Euro: Raketen, Panzerabwehrwaffen), Italien (150 Millionen Euro) und Schweden (126 Millionen Euro: Panzerabwehrwaffen). Die Bundesrepublik liegt an sechster Stelle mit einer Militärhilfe von 119 Millionen Euro. Das ifw unterstreicht allerdings, dass manche EU-Länder ihre Unterstützungen nicht öffentlich machen wollen, sodass es hier zu Abweichungen kommen kann.

Was sind „schwere Waffen“?

Anders als die USA und Estland hat Deutschland bislang keine schweren Waffen geliefert. Doch was versteht man genau darunter? Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) bilden schwere Waffen den „Kern moderner Streitkräfte“. Sie lassen sich demnach in vier Kategorien einordnen: Gepanzerte Fahrzeuge (z.B. Kampfpanzer), Artillerie (z.B. Mehrfachraketenwerfer), Kampfflugzeuge und Großkampfschiffe. Sie sind aber zu unterscheiden von sogenannten Massenvernichtungswaffen, zu denen atomare, biologische und chemische Waffen gehören.

Warum zögert Deutschland?

Es hat bisher zwei Gründe gegeben, warum sich insbesondere die SPD gegen eine Lieferung schwerer Waffen sperrt. Zum einen möchte die Regierung nicht, dass Deutschland von Russland als Kriegspartei identifiziert wird. Als zweiter Grund nennt die Partei, dass die Lieferung vieler Waffen für die Ukraine nicht sinnvoll sei, weil man die ukrainischen Truppen darin erst ausbilden müsse. Ihnen müssten also Waffen geliefert werden, die sie bereits nutzen können. Zudem müsse es möglich sein, Ersatzteile liefern zu können.

Kritiker weisen beide Gründe zurück. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte am Osterwochenende, dass es völkerrechtlich nicht denkbar sei, dass man mit Waffenlieferungen als Kriegspartei gelten könne. „Wenn [die Ukraine] ihr legitimes Selbstverteidigungsrecht ausübt, kann eine Unterstützung durch Waffenlieferungen nicht dazu führen, dass man Kriegspartei wird.“ Die Union droht nun, mit einem Antrag im Bundestag für noch mehr Druck zu sorgen.

SPD-Chefin Saskia Esken hat den Vorwurf der Zögerlichkeit ihrer Partei zurückgewiesen. Esken verwies im ZDF-“Morgenmagazin“ darauf, dass die Bundesregierung bereits die Lieferung von Panzern aus NVA-Beständen aus Tschechien ermöglicht habe. Die Regierung arbeite weiter an der Liste der von der Ukraine genannten Waffen, betonte sie. „Wir werden alles versuchen, um Lieferungen auch möglich zu machen.“

Die SPD-Vorsitzende verwies zugleich darauf, dass die Bundeswehr „aus eigenen Beständen nicht mehr lieferfähig“ sei. Es gebe aber andere Möglichkeiten, sagte Esken und nannte die Industrie sowie andere Partnerländer, die über in der Ukraine einsatzfähige Waffen verfügten.

Unterdessen erhöht auch die Union den Druck auf die Bundesregierung. Die CDU/CSU-Fraktion drohte damit, notfalls selbst im Bundestag einen Vorstoß zu unternehmen. „Wir wollen die Bundesregierung in dieser Krise unterstützen“, schrieb Unionsfraktionsvize Johann Wadephul auf Twitter. Sollte sich Scholz bei der Frage von Waffenlieferungen aber nicht bewegen, müsse er dazu in der kommenden Woche mit einem Antrag von CDU und CSU im Bundestag rechnen.

Eine Milliarde für die Ukraine?

Da die Rufe nach Waffenlieferungen immer lauter werden und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sich nicht klar öffentlich positioniert, hat die Bundesregierung am Karfreitag eine neue Lösung vorgestellt: Statt Waffen soll die Ukraine Geld bekommen. Eine Milliarde Euro sei laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgesehen. Die Regierung will die sogenannte Ertüchtigungshilfe in diesem Jahr von 225 Millionen auf zwei Milliarden Euro deutlich aufstocken. Mit dem Programm werden Partnerländer in Krisenregionen unterstützt, damit sie in mehr Sicherheit investieren können.

Die deutliche Aufstockung ermöglicht nach Ansicht des verteidigungspolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Marcus Faber, eine zügige Lieferung auch schwerer Waffen. „Deutschland liefert“, twitterte Faber. Die Ampel werde Genehmigungen zum Export von Waffen und schwerem Gerät kurzfristig erteilen. Anträge zum Export lägen umfassend vor. Die ukrainische Regierung habe deutlich gemacht, was sie benötige. „Es kann losgehen.“

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen sieht das anders: „Mit deutschem Geld in Deutschland Waffen zu kaufen, dauert: Der Bundestag muss einen Nachtragshaushalt beraten und beschließen, dann müssen Genehmigungen für Waffenexporte beantragt und genehmigt und schließlich die Waffen geliefert werden. Dann ist Sommer.“