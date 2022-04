Ukraine-Flüchtlinge: So soll die Verteilung und die Kostenfrage geklärt werden

Mehrere Stunden lang haben Bund und Länder am Donnerstagabend über den Umgang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine verhandelt, am Ende gab es ein Einvernehmen:. Ab dem 1. Juni sollen die Geflüchteten staatliche Grundsicherung erhalten.

Besonders die Frage, wer die Kosten der Versorgung der Kriegsflüchtlinge trägt, war lange umstritten. Ein Überblick.

Was wurde konkret beschlossen?

Die Grundsicherung entspricht etwa den Leistungen, die Hartz-IV-Empfänger erhalten. Sie soll ohne individuelle Prüfung schnelle Unterstürzung bieten. Zusätzlich wird durch die Grundsicherung der Zugang zur Gesundheitsversorgung und – weil direkt die Jobcenter zur Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine werden – zum Arbeitsmarkt erleichtert. Ukraine-Flüchtlinge sind damit aktuell besser gestellt als Kriegsflüchtlinge aus anderen Ländern. Bislang und noch bis Juni erhalten Ankommende aus der Ukraine Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz.

Die Europäische Union hatte zuvor zum ersten Mal die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie aktiviert. Das bedeutet, dass EU-weit Schutzsuchende aus der Ukraine keinen Asylantrag stellen müssen. Sie erhalten automatisch einen Aufenthaltstitel für ein Jahr und dürfen arbeiten. Eine Verlängerung auf bis zu drei Jahre ist möglich.

In Deutschland sollen sich Geflüchtete künftig „rasch und unkompliziert“ registrieren können, wie es im Bund-Länder-Beschluss heißt – und zwar spätestens dann, wenn staatliche Leistungen beantragt werden. Dazu sollen technische und IT-Probleme „schnellstmöglich“ behoben werden.

Wie werden Flüchtlinge verteilt?

Die Verteilung auf die Bundesländer soll nach dem sogenannten „Königsteiner Schlüssel“ erfolgen. Der Anteil den ein Land tragen muss, richtet sich dabei nach dem Steueraufkommen und der Bevölkerungszahl. Länder mit hoher Bevölkerungszahl und starker Wirtschaft, wie Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Bayern müssen demnach entsprechend mehr Menschen aufnehmen, als kleinere Bundesländer. Für die Koordinierung ist der Bund zuständig.

Wie und wo können Geflüchtete arbeiten?

Bund und Länder wollen sich für eine schnelle Anerkennung ukrainischer Berufs- und Bildungsabschlüsse einsetzen. Für weniger qualifizierte Berufe soll eine Selbsteinschätzung der Geflüchteten ausreichen. Grundsätzlich steht damit der gesamte Arbeitsmarkt offen. Auch an Schulen und Hochschulen sollen Geflüchtete schnell und unbürokratisch aufgenommen werden.

Wer trägt die Kosten?

Die Grundsicherung finanziert der Bund, zu den konkreten Kosten gibt es noch keine Aussage. Die Höhe hängt dabei von der Anzahl an Geflüchteten und der Aufnahme durch den Arbeitsmarkt ab. Doch mit der Entscheidung für die Grundsicherung sind noch nicht alle Kosten für Kommunen und Länder abgegolten. Unterbringung, Kinderbetreuung, die Integration an Schulen oder Pflegekosten kommen beispielsweise noch hinzu.

Der Meckenbeurer Anwalt Andreas Kuschel hat einen Verein gegründet und in kürzester Zeit ein Netzwerk aufgebaut. Ziel ist es, ukrainische Flüchtlinge in der Region willkommen zu heißen und Hilfsangebote zu vernetzen.

Das weiß auch Kanzler Olaf Scholz (SPD), der nach Drängen der Länder diesen „pauschal zwei Milliarden Euro für dieses Jahr“ zur Verfügung stellen will. 500 Millionen davon seien für Kommunen vorgesehen, die damit Unterkünfte finanzieren sollen. Ebenfalls mit 500 Millionen will sich der Bund an bereits entstandenen Ausgaben beteiligen. Die übrige Milliarde soll die Länder bei den weiteren Kosten, etwa zu Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung unterstützen. Das Geld soll den Ländern über einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer zu Verfügung gestellt werden.“

Wie reagieren Land und Kommunen im Südwesten?

Südwest-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßte die Kostenzusagen des Bundes als „gutes Signal“. Allerdings gebe es noch viele Unsicherheiten was die Anzahl der Flüchtlinge angehe, weshalb die Beschlüsse nur vorläufig sein könnten.

„Das Bekenntnis des Bundes zur Mitverantwortung bei der Finanzierung der Unterbringung ist ein wichtiges Signal“, sagt auch Steffen Jäger, Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg. Allerdings fürchtet Jäger durch den Wechsel vom Asylbewerbergesetz zur Grundsicherung – der ein besonderes Anliegen des Bundes war – „zusätzliche Bürokratie“. Es müsse sichergestellt werden, dass die Kommunen dadurch nicht schlechter gestellt würden.

Der Präsident des Landkreistags, Joachim Walter, stimmt in diese Forderung ein. Das Land müsse alle fluchtbedingten Kosten auch weiter tragen, das neue Abkommen zwischen Bund und Ländern dürfe nicht zulasten der Kommunen gehen. Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) versichert, man unterstütze die Kommunen „über das hinaus, was wir machen müssten“ – und werde im Herbst weiter Gespräche mit dem Bund führen, um „eine dauerhafte und verlässliche Perspektive für Länder und Kommunen“ zu bekommen. Die Beschlüsse bezeichnet er als einen Kompromiss, „der uns nicht ganz leicht fällt“. Angesichts der großen Herausforderungen hätte man sich mehr Unterstützung vom Bund gewünscht.

Wie viele Menschen aus der Ukraine sind in Deutschland?

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind bisher 316 453 Ukraine-Flüchtlinge erfasst worden. Tatsächlich dürfte ihre Zahl deutlich höher liegen, da Ukrainer ohne Visum einreisen können und deshalb nicht routinemäßig erfasst werden. Derzeit zählt die Bundespolizei täglich die Einreise von etwa 3000 Menschen. In Baden-Württemberg schätzte das Justizministerium die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer vor einer Woche auf etwa 35 000.