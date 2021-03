Jeder Wähler kann es wissen, wenn er will: Die AfD beherbergt in Teilen, im Südwesten sogar in großen Teilen, Funktionsträger mit demokratiefeindlichen Ansichten. Da mag sich der frühere Südwest- und heutige AfD-Bundeschef Jörg Meuthen noch so mühen und besonders offensichtliche Verfassungsfeinde wie Andreas Kalbitz ausschließen lassen.

Wer etwa im baden-württembergischen Landtag den Reden der AfD-Abgeordneten Christina Baum folgt, hört regelmäßig Sätze, die mindestens an der Grenzen dessen balancieren, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Die Politikerin taucht sogar namentlich im Bericht des Landesverfassungsschutzes von 2019 auf, weil sie zum einen Mitglied der offizielle mittlerweile aufgelösten Strömung „Flügel“ war.

Schaffung eines ethnisch homogenen Volkes, das vor einer „Vermischung“ bewahrt werden soll.

Dieser verfolgt nach Ansicht der Verfassungsschützer unter anderem „die Schaffung eines ethnisch homogenen Volkes, das vor einer „Vermischung“ bewahrt werden soll.“ Noch klarer kann man die Grundwerte dieses Staates nicht ablehnen. Auch gibt es Nähe zu ebenfalls wegen verfassungsfeindlicher Bestrebungen beobachteten „Identitären Bewegung“.

Der Zeitpunkt, zu dem die Beobachtung nun bekannt wird, liefert der AfD allerdings einmal mehr Stoff für ihre Opferinszenierung. Gut eine Woche vor wichtigen Landtagswahlen wurden die Pläne der Verfassungsschützer publik. Dass solche Dinge im politischen Berlin nie lange geheim bleiben, trifft zwar nicht nur die AfD.

Es gehört zum politischen Alltag, dass Informationen auch aus noch so gut abgeschotteten Behörden nach außen dringen, sei es aus politischem Kalkül, sei es, weil es unzufriedene oder anders motivierte Mitarbeiter gibt. Das geschieht jeder Partei.

Doch die AfD wird wieder so tun, als sei sie einziges Opfer solcher Vorgänge. In der Tat wäre es politisch geschickter gewesen, ihr die Vorlage nicht zu liefern. Aber abgesehen davon bleibt: Die Entscheidung des Verfassungsschutzes war überfällig.