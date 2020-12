Über Haseloffs Entscheidung jubelt nur die AfD

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk trägt den materiellen Schaden für eine politische Scheinlösung, die kaum verdecken kann, wie es um die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt bestellt ist. Das Bündnis bröckelt – nicht erst seit der Debatte um die Rundfunkgebühr. Aber es hält zusammen, weil die Alternativen für die Parteien noch viel schlechter wären. Grüne und SPD würden neben CDU und AfD in Sachsen-Anhalt in der Bedeutungslosigkeit versinken. Und so fügen sie sich und bekunden Koalitionstreue, wenn Reiner Haseloff die Abstimmung über die Erhöhung der Rundfunkgebühren stoppt – und damit 15 andere Bundesländer gegen sich aufbringt.

Das ist schlechte Politik, über die sich allein die AfD freuen kann. Sie hat durch Nichtstun erreicht, dass ARD und ZDF andere Wege gehen müssen, um an ihr Geld zu kommen – und jubelt zu Recht. Auf der Verliererseite stehen dagegen: Haseloffs bundesweites Ansehen, die politische Streitkultur und die Bundes-CDU, die nicht verhindern konnte, dass diese seltsamen Vorgänge in Sachsen-Anhalt zu einem solchen Ergebnis führten.