Kopfschütteln in der Union nach Maaßens Tweet über Baerbocks Namen

Angesichts eines Tweets gegen die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock wächst innerhalb der Union die Kritik am CDU-Bundestagskandidaten und ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.

Maaßen hatte am Samstagabend auf Twitter geschrieben: „Annalena Charlotte Alma Baerbock = ACAB = All Cops Are Bastards. Zufall oder Chiffre?“ Er verwies in dem Zusammenhang auf einen Bericht darüber, dass Baerbock Sicherheitsbehörden auf rechtsextreme Gruppen prüfen lassen wolle.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak fand klare Worte: "Dieser Tweet ist unmöglich, unsäglich." Er fügte hinzu: "Das ist auch nicht unser Niveau, nicht mein Niveau."

„ACAB“ gilt als diffamierende Formulierung, der Begriff wird von Fußball-Hooligans, aber auch von Linksaktivisten genutzt, um Polizisten zu provozieren.

Maaßen versucht zu relativieren

Inzwischen behauptet Maaßen, er habe es nicht ernst gemeint: „Das war ein ironischer Tweet“, sagte er in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“.

Von solchen unsäglichen Tendenzen sondern wir uns ganz deutlich ab. CSU-Vizechefin Dorothee Bär

Ihm selbst sei in den vergangenen Wochen immer wieder die Verwendung zum Beispiel von antisemitischen Chiffren unterstellt worden, was „völliger Unsinn“ sei. Und die Anfangsbuchstaben von Baerbocks Namen „kann man dummsinnig genauso als Chiffre werten“.

Unter anderem der Thüringer Verfassungsschutzchef Stephan Kramer hatte Maaßen vorgeworfen, sich judenfeindlicher Klischees zu bedienen. Der CDU-Politiker benutze „klassische antisemitische Stereotype“ und verwende „doppeldeutige Begriffe“, sagte Kramer vergangene Woche dem „Tagesspiegel“.

Ich empfinde ihn tatsächlich als Belastung im Wahlkampf. CSU-Generalsekretär Markus Blume

„Von solchen unsäglichen Tendenzen sondern wir uns ganz deutlich ab. Ich möchte einen fairen Wahlkampf, in dem niemand aufgrund irgendwelcher Namen diskreditiert wird“, sagte auch CSU-Vizechefin Dorothee Bär der „Welt“. Der Vergleich von Maaßen sei „absurd“, sagte Bär.

„Ich empfinde ihn tatsächlich als Belastung im Wahlkampf“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Sonntag in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“.

Blume attackiert Maaßen scharf

Blume betonte, dass der CDU-Bundestagskandidat „die Koordinaten immer ein bisschen verunklaren“ würde und bezog sich auf Maaßens Umgang mit der AfD. Dabei sei aber nur eins richtig: „Ganz klare Abgrenzung.“ Denn: „Du kannst ein Stinktier nicht überstinken.“

Auch der Sieger der Wahl in Sachsen-Anhalt, CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff, sagte am Wahlabend in der Sendung „Bild live“, diejenigen, „die in Ostdeutschland schwierige Personen darstellen, die kommen alle aus dem Westen“.

Auch Maaßen sei „nicht bei uns sozialisiert worden“, betonte Haseloff. Er forderte, wieder „eine politische Kultur zu pflegen, die bestimmte Ausfälle vermeidet“. Maaßen bewirbt sich für die CDU in Süd-Thüringen um ein Bundestagsmandat.