TV-Köchin Sarah Wiener geht in die Politik

Sie ist eine der populärsten Fernsehköchinnen, schrieb mehrere Kochbücher, ist Chefin von drei Restaurants und einer Cateringfirma in Deutschland. Jetzt zieht es Sarah Wiener in die Politik: Am Wochenende kündigte sie, „stolz, aber demütig“, ihre Kandidatur bei den Wahlen für das neue Europaparlament am 26. Mai an.

Was treibt diese Frau an, mit 56 Jahren in die Politik einzusteigen? Sie verstehe sich als Mitglied einer couragierten Zivilgesellschaft, die angesichts des europaweit grassierenden Rechtsextremismus gefordert sei, sagt sie. Sie sei eine „überzeugte Verteidigerin der europäischen Werte“ und wolle dafür kämpfen.

Österreichs Grünen-Chef Werner Kogler hat ein bisschen nachgeholfen: Er hatte Sarah Wiener die Kandidatur angeboten, um die Chancen der darniederliegenden Ökopartei bei der Europawahl mit einem sympathischen Promi-Gesicht zu erhöhen, das im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt ist.

Für gesunde Ernährung in Schulen

Wieners Band zu den Grünen ist ihr jahrelanger Einsatz für biologische Landwirtschaft und gentechnikfreie Nahrungsmittel. Seit 2007 setzt sich ihre Stiftung für gesunde Ernährung in Schulen und Kindergärten ein. Dabei ist Sarah Wiener seit ihrer Jugend ein unbändiger Freigeist. 1962 im westfälischen Halle geboren, wächst sie bei ihrer Mutter, der Zeichnerin Lore Heuermann, und zwei Geschwistern in Wien auf.

Ohne Schulabschluss und erlernten Beruf tingelt sie erst einmal durch Europa, ehe sie als 20-Jährige nach Berlin zieht, zu ihrem Vater, dem bekannten österreichischen Schriftsteller und Sprachwissenschaftler Oswald Wiener, der nebenbei ein Lokal betreibt. Tochter Sarah hilft als Kellnerin aus und entdeckt auch ihre Koch-Leidenschaft. In ihrer Freizeit betreibt sie Kampfsport. 1990 gründete sie ihr erstes Lokal, mittlerweile ist sie Großgastronomin und beschäftigt über 200 Mitarbeiter.