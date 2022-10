Türkei bestellt schwedischen Botschafter wegen TV-Show ein

Das türkische Außenministerium hat den Botschafter Schwedens wegen einer Sendung im schwedischen Fernsehen einbestellt. Der Satirebeitrag enthalte Inhalte, die Präsident Recep Tayyip Erdogan und die Türkei beleidigten, schrieb die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Das schwedische Außenministerium bestätigte der Nachrichtenagentur TT, dass der Botschafter einbestellt worden sei.

In der politischen Satire-Sendung „Svenska Nyheter“ (Schwedische Nachrichten) war der schwedisch-kurdische Komiker Kadir Meral am Freitag über Erdogan hergezogen, indem er einige Minuten lang auf Kurdisch Witze über ihn machte. Der Beitrag erinnerte etwas an das Schmähgedicht des deutschen Satirikers Jan Böhmermann, das 2016 zu politischen Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei geführt hatte.

Die Beziehungen zwischen Schweden und der Türkei sind derzeit auch wegen der türkischen Veto-Drohungen zur Erweiterung der Nato um Schweden und Finnland belastet. Derzeit verhandeln Delegationen beider Länder zu dem Thema in der Türkei.

Gesamter TV-Beitrag

© dpa-infocom, dpa:221006-99-27623/2