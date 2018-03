Tspiras ruft Griechen weiter zu „Nein“ auf

Regierungschef Alexis Tsipras hat am Mittwoch im griechischen Schuldendrama widersprüchliche Signale ausgesandt. Einerseits forderte er seine Landsleute auf, die Sparforderungen der Geldgeber bei einem Referendum am Sonntag abzulehnen. Andererseits schrieb er nach Brüssel, dass er grundsätzlich bereit sei, die wichtigsten Bedingungen zu erfüllen. Dazu hatte gehört, für ein „Ja“ beim Referendum einzutreten.

Die Europartner werden vor weiteren Beratungen zu Griechenland den Ausgang des Referendums abwarten. Das erklärte Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem am Abend nach einer Telefonkonferenz mit den Euro-Finanzministern. Eine Verlängerung des bisherigen Hilfsplans sei nicht mehr möglich, sagte er. Die griechische Regierung hatte am Dienstagabend eine fällige Rate an den Internationalen Währungsfonds (IWF) nicht bezahlt.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kritisierte am Mittwoch die Verhandlungsführung Griechenlands scharf. „Die griechische Regierung muss mit ihren taktischen Spielchen aufhören, hart an einer Lösung arbeiten und ernsthaft verhandeln“, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“. Dabei könne das Modell „Hilfe gegen Reformen“ durchaus funktionieren: „Wir haben mit Irland, Portugal und Spanien gesehen, dass gemeinsame Anstrengungen auch etwas bewirken.“ CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf bezeichnete diesen Vergleich als „völlig falsch“. „Diese Länder haben in Zusammenarbeit mit Brüssel erfolgreiche Reformen durchgeführt“, sagte Wolf. Dagegen zeige die „griechische Regierung aus Links- und Rechtspopulisten keinerlei Reformbemühungen“. Auch CDU-Landeschef Thomas Strobl sieht derzeit keine Lösung in der Krise. „Die Antwort steht in den griechischen Sternen“, sagte er unserer Zeitung.

Ungeachtet dessen geht es der Südwest-Industrie blendend. Der Landesverband rechnet mit mehr als zwei Prozent Wachstum. Industriepräsident Hans-Eberhard Koch warnte aber: „Sollte es zu einem Grexit kommen, sind die mittelbaren Folgen kaum zu kalkulieren."