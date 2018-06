Tsipras findet in Wien „einen neuen Freund“

Griechenlands umstrittener Premier Alexis Tsipras sieht Österreich als Verbündeten. Nach einem Treffen am Montag in Wien mit Tsipras sprach sich Kanzler Werner Faymann für den Verbleib Griechenlands in der Eurozone aus.

Tsipras ging in die Offensive. Sollte seine Regierung scheitern, dann würde dies Rechtsextreme und europafeindliche Kräfte stärken, warnte er in Wien. Vor der Vertrauensabstimmung am Dienstag lehnte Tsipras eine Verlängerung des Rettungsprogramms und der Sparauflagen weiter ab. Griechenland hat rund 320Milliarden Euro Schulden.

Das Schneechaos in Ostösterreich hatte die Landung der Maschine des griechischen Gastes um eine knappe Stunde verzögert. Eine kleine Schar Sympathisanten des smarten griechischen Ministerpräsidenten trotzte dennoch vor dem Wiener Kanzleramt dem kalten Ostwind: Globalisierungsgegner von Attac und Jungsozialisten schwenkten griechische Flaggen und Transparente. Darauf stand die Forderung nach einem Schuldenschnitt für Griechenland, auf dem selbst Tsipras mangels Durchsetzbarkeit nicht mehr beharrt.

Der eigentliche Grund für den Wien-Besuch ist Tsipras Suche nach Verbündeten in der Europäischen Union, um für die nächsten EU-Gipfel eine bessere Verhandlungsbasis zu schaffen. In Österreichs Kanzler Faymann habe er den Eindruck gewonnen, „einen neuen Freund gefunden“ zu haben, sagte Tsipras am Nachmittag in Wien.

Regierungserklärung in Athen

Am Vorabend hatte er in seiner Regierungserklärung in Athen eine Überbrückungsfinanzierung bis Juni gefordert. Seine Regierung benötige finanziellen Spielraum für die Zeit, in der neu über einen Ausweg aus der Schuldenkrise verhandelt werde. Er sei optimistisch, dass eine gemeinsame Lösung gefunden werden könne, betonte Tsipras. Seinen Landsleuten stellte er tiefgreifende Reformen in Aussicht, mehr soziale Gerechtigkeit und einen harten Kampf gegen Korruption und Steuersünder.

Bundeskanzler Faymann äußert bereits seit längerer Zeit mehr Verständnis für die Lage Griechenlands als die deutsche Regierung in Berlin. Das hat bei Tsipras offensichtlich die Hoffnung keimen lassen, Österreich könnte bei Deutschland ein gutes Wort für die Nöte Griechenlands einlegen.

Allerdings gilt Faymanns Verhältnis zu Kanzlerin Merkel nicht gerade als herzlich, sowohl persönlich als auch politisch verbindet den Sozialdemokraten und die Christdemokratin wenig. Kurz vor Tsipras Wien-Besuch hat Faymann das Krisenmanagement der Kanzlerin in einem Zeitungsinterview ungewöhnlich scharf kritisiert. Die Bekämpfung der Wirtschaftskrise in Europa „scheitert an Angela Merkels Plan des Abwartens“, alle ihre diesbezüglichen Initiativen kämen „ein wenig verspätet“, sagte Faymann. 2008 hätten Deutschland und die übrigen EU-Mitglieder entschlossen gegen die Finanzkrise gekämpft, aber bei der Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit „sieht es aus, als hätten wir genügend Zeit, aber wir haben keine Zeit“.

Faymann nimmt Tsipras auch vor Merkels Ermahnungen zu Reformen in Schutz: „Es ist ihm ein großes Anliegen, Korruption und Steuerbetrug zu bekämpfen. Das ist logischer, als zu sagen, man muss kürzen und in der Krise privatisieren.“ Der Wiener Kanzler plädiert dafür, Griechenland mehr zeitlichen Spielraum zur Bewältigung der Staats- und Schuldenkrise zu lassen, allerdings unter Einhaltung der geltenden Verpflichtungen. Die Rückkehr der Troika mit Vertretern der Europäischen Union, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank, die von Griechenland vor die Tür gesetzt wurde, fordert Faymann nicht.

Kurz vor dem Sondertreffen der Eurogruppe zum griechischen Schuldendrama an diesem Mittwoch in Brüssel soll es hinter den Kulissen Bewegung geben. Es werde an einem Zehn-Punkte-Plan für Griechenland gearbeitet, hieß es aus Athen. Beteiligt seien Mitarbeiter des griechischen Finanzministeriums und des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker. Auch Washington spiele eine Rolle. Die Troika soll es in der Form nicht mehr geben.