Tschechen rätseln über bizarre Abgeordnetenaffäre

Miloslav Ransdorf ist in Tschechien für sein cholerisches Temperament bekannt. Als ihn vor zwei Jahren ein Journalist im Europaparlament stellte, wie er sich in die Anwesenheitsliste eintrug und wieder ging - um das Tagegeld von 300 Euro zu kassieren -, wurde der bullige Politiker handgreiflich. Jetzt steht Ransdorf, der seit 2004 für die Kommunisten (KSCM) in Straßburg sitzt, unter Verdacht, er habe mit einem Trick eine dreistellige Millionensumme ergaunern wollen.

Laut Medienberichten tauchte der 62-Jährige Ende voriger Woche mit drei slowakischen Begleitern in einer Filiale der Zürcher Kantonalbank auf. Ransdorf legte dort Ausweiskopien und eine „Vollmacht“ eines Bankkunden mit den Initialen „V.H.“ vor. Die Bank witterte ein Vermögensdelikt und alarmierte die Polizei, die das Quartett festnahm.

Der slowakische Innenminister Robert Kalinak sagte laut der Agentur CTK, Ransdorf habe versucht, mit gefälschten Papieren 350 Millionen Euro abzuheben. Medienberichten zufolge könnte es sich um das Vermögen von sogenannten nachrichtenlosen Konten handeln, dessen Besitzer seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht feststellbar sind.

In einer schriftlichen Erklärung dementierte Ransdorf die Anschuldigungen: Er sei in einer Erbschaftssache eines Klienten in Zürich gewesen, mit dem die Bank keinen Kontakt unterhalte. Er habe ferner nicht bedacht, dass die Banken neben der Polizei zu den „entscheidenden Mächten“ in der Schweiz zählten, sagte der Abgeordnete. „Ransdorfs Erklärung ist unglaubwürdig und nur noch peinlich“, kommentierte die Prager Zeitung „Pravo“.

Auch die eigenen Genossen gehen auf Distanz: So erklärte KSCM-Chef Vojtech Filip im tschechischen Fernsehen, Ramsdorf sei „nicht im Auftrag der Partei in Zürich“ gewesen und zeigte sich wütend darüber, dass der Parteifreund zunächst eine Aussprache verweigerte. Später ruderte ein Parteisprecher zurück: Ransdorfs Angaben seien glaubhaft, „für die Partei ist die Sache erledigt“.

Die Gefahr, dass die Affäre vertuscht wird, ist groß, zumal Transparency International Tschechien zu den korruptesten EU-Ländern zählt. Bislang ist nicht bekannt, dass die Staatsanwaltschaft in der Affäre Ransdorf ermittelt. Auch das verständnisvolle Schweigen der Regierungsparteien ist nicht zu überhören.

Derzeit steht der umstrittene Finanzminister und Chef der rechtspopulistischen Partei Ano, Andrej Babis, unter Kritik, seine Firmen bei staatlichen Aufträgen bevorzugt zu berücksichtigen. Die Sozialdemokraten (CSSD), die mit Premier Bohuslav Sobotka den Premier stellen, wollen die Kommunisten als potenzielle Regierungspartner schonen.