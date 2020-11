Trumps Sprache ist maßlos und unwürdig

Die Diskussion um ein an sich unstrittiges Bauvorhaben des Landkreises hat am Donnerstagabend im Bauausschuss des Biberacher Gemeinderats eine neue Wendung genommen. Denn die Pläne für ein neues Schülerwohnheim beim Berufsschulzentrum (BSZ) in der Leipzigstraße brachten einen schon länger schwelenden Konflikt ans Licht.

Als Ersatz für sein sanierungsbedürftiges BSZ-Schülerwohnheim in der Leipzigstraße 9 plant der Landkreis den Neubau eines sechsgeschossigen Wohnheims für rund 160 Schüler.