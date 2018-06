Trumps „Donnerschläge“ irritieren Amerika

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat am Mittwochabend eine außenpolitische Rede gehalten und etwas bewirkt, was man in Washington selten erlebt: Die Ablehnung ist parteiübergreifend. Sie habe noch nie so viele grob vereinfachende Sprüche in einer einzigen Rede gehört, meldete sich tags darauf Madeleine Albright via Twitter zu Wort, als Außenministerin Bill Clintons einst die erste Frau an der Spitze des State Department. Die Trump-Doktrin sei nichts anderes als kriegerische Rhetorik: „Herumzupoltern ist keine Strategie, Herr Trump!“

Lindsey Graham, ein konservativer Südstaatensenator, vor Monaten ausgeschieden aus dem Rennen um die Präsidentschaft, versuchte es mit einer ordentlichen Prise Sarkasmus. Er wisse nicht, wer den Kandidaten Trump außenpolitisch berate, doch wer immer es sei, „ich kann verstehen, warum keine Namen preisgegeben werden“.

Nicholas Burns wiederum, ein Harvard-Gelehrter und Ratgeber Hillary Clintons, der unter George W. Bush Staatssekretär im Außenministerium war, zeigte sich irritiert von der herausfordernden Art, mit der Trump Amerikas Verbündete unter Druck setzt, wie er „wahre Donnerschläge“ auf sie niederfahren lasse, während er Russlands Präsidenten Wladimir Putin mit Samthandschuhen anfasse. Im Übrigen, so Burns, scheine der Unternehmer an Amnesie zu leiden, wenn er gegen alle Lehren aus der Geschichte das Banner des „America first“ entrolle.

Amerika an erster Stelle, das war der Slogan der Isolationisten um den berühmten Piloten Charles Lindbergh, die sich noch zwei Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs dagegen sträubten, ins Kriegsgeschehen einzugreifen. Es war der Schlüsselsatz Trumps, als er sich im noblen Mayflower-Hotel in Washington vor zwei Sternenbanner stellte und eine Rede hielt, die sein Kampagnen-Team als geostrategischen Kompass angekündigt hatte. Seine Außenpolitik, betonte der Kandidat zu Beginn, werde „die Interessen des amerikanischen Volkes und der amerikanischen Sicherheit zu jeder Zeit über alles andere stellen“.

Der Regierung Barack Obamas warf Trump vor, auf ganzer Linie versagt zu haben. Sie habe alte Verbündete, etwa Israel, durch ihren Schlingerkurs verunsichert. In Nahost und Nordafrika habe sie einen Fehler nach dem anderen gemacht - als sie in Ägypten mit Hosni Mubarak einen Freund fallenließ, als sie in Libyen intervenierte und schließlich, als sie im syrischen Bürgerkrieg eine rote Linie zog, die dann nichts bedeutete. Aber auch mit Obamas republikanischem Amtsvorgänger ging Trump hart ins Gericht. George Bushs Befehl, im Irak einzumarschieren, habe den gesamten Nahen Osten destabilisiert, „und der größte Nutznießer war der Iran“, kritisierte er.

So weit die Bestandsaufnahme. Beim Versuch, einen außenpolitischen Gegenentwurf zu skizzieren, strickte der schrille Milliardär in teils bizarren Thesen zusammen, was er nahezu täglich auf irgendeiner Wahlkampfbühne verkündet: Die anderen nehmen uns aus, die Welt lacht über uns, ich aber werde das Ruder herumreißen und dem Land wieder Respekt verschaffen.

Mehr Geld von Alliierten

Die Alliierten in Europa und Ostasien hätten sich stärker an den Verteidigungskosten zu beteiligen, wiederholte Trump eine Forderung, wie man sie seit Jahren auch aus dem Weißen Haus oder dem Pentagon hört. Neu ist allerdings der drohende, fast erpresserische Unterton. Sollten die Bündnispartner ihren angemessenen Anteil nicht zahlen, müsse man ihnen sagen, dass sie sich dann eben allein zu verteidigen hätten, sagte Trump. In Verhandlungen, so der Autor der Business-Fibel „The Art of the Deal“, müsse man bereit sein, notfalls vom Tisch aufzustehen.

Deutlich konzilianter klangen die Worte, die er an die Adresse Wladimir Putins richtete, eines Mannes, den Trump des Öfteren als eine starke Führungspersönlichkeit lobt. Er glaube an die Chance, das Verhältnis zu Russland zu verbessern, „wenn möglich von einer Position der Stärke aus“. Gesunder Menschenverstand diktiere, dass der jetzige Zyklus der Feindseligkeit enden müsse. „Manche sagen, Russland wird sich nicht vernünftig verhalten. Ich habe die Absicht, es herauszufinden“, schloss der Unternehmer