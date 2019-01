Trumps Ängste

US-Präsident Donald Trump hält die Gefahren durch die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) und Nordkorea für gebannt – hält den Iran jedoch für eine große Bedrohung. Seine Geheimdienste beurteilen die Sicherheitslage etwas anders.

Noch im Februar will sich Trump ein zweites Mal mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen. Folgt man seiner Einschätzung, ist die nukleare Bedrohung durch Pjöngjang seit dem ersten Treffen im Juni gebannt. Es sei aber unwahrscheinlich, dass Nordkorea seine Atomwaffen komplett verschrotte, ist in ihrer Bewertung der weltweiten Gefahrenlage zu lesen. Das nukleare Arsenal sei für das Überleben des Regimes entscheidend. So sagte es auch der Konservative Dan Coats, der die Arbeit der 16 Geheimdienste koordiniert, diese Woche im Senat. „Derzeit gehen wir davon aus, dass Nordkorea bestrebt sein wird, seine Kapazitäten an Massenvernichtungswaffen zu erhalten.“

Zwar verzichte Kim seit einem Jahr auf Atomwaffentests und provoziere nicht mehr so wie früher, doch doch wenn er sich zur De-Nuklearisierung der koreanischen Halbinsel verpflichte, sei dies nicht mehr als eine hinreichend bekannte Formel. Der Norden knüpfe die nukleare Abrüstung nach wie vor an den Abzug der US-Truppen aus Südkorea, sagte Coats. Damit widersprach er Trump, der Kims vages Versprechen als historischen Durchbruch feierte.

Einmal im Jahr fassen Amerikas Schlapphüte zusammen, wie sie die Weltlage einschätzen, allen voran die Gefahren. Normalerweise wird der Bericht mit dem Titel „Die globale Bedrohungseinschätzung“ zur Kenntnis genommen und kurz kommentiert, dann verschwindet er in den Schubladen. Diesmal ist das anders. Dafür unterscheidet sich die Expertenanalyse von der des Weißen Hauses zu markant. Nicht nur in Sachen Nordkorea, sondern auch beim Iran-Abkommen.

Iran-Abkommen funktioniert

Während Trump den Kompromiss als einen der schlechtesten Deals der Weltgeschichte charakterisiert, bescheinigen seine Experten, dass er nach wie vor funktioniert. Aktuell tue Teheran nichts, „was wir für den Bau einer Atombombe für notwendig halten“, heißt es in dem Report. Iran halte sich an das Atomabkommen, bestätigt CIA-Direktorin Gina Haspel. „Rein technisch betrachtet, erfüllen sie es. Doch wir beobachten, dass sie untereinander diskutieren, weil sie den ökonomischen Nutzen, den sie sich von dem Deal erhofften, nicht realisieren konnten.“

Trump sprach daraufhin von naiver Blauäugigkeit, da seine Spionagedienste die iranische Gefahr sträflich unterschätzten. „Vielleicht sollten die Geheimen noch einmal zur Schule gehen“, twitterte er.

Der Klimawandel, den Trump zu einer Erfindung der Chinesen zur Schwächung der amerikanischen Wirtschaft erklärte, wird nach Einschätzung Coats‘ den Wettlauf um Ressourcen verschärfen sowie wirtschaftliche Not und soziale Unzufriedenheit schüren.

Der Republikaner Coats beobachtet zudem, dass die Europäer immer weiter auf auf Distanz gehen. Einige Alliierte und Partner strebten eine größere Eigenständigkeit an, schreibt er. Es liege daran, wie amerikanische Sicherheits- und Handelspolitik verstanden werde, skizziert er vorsichtig.

In der Folge würden sich manche Alliierte neue bilaterale und multilaterale Partnerschaften suchen. Davon profitiere Russland, das noch intensiver versuchen werde, die politischen Institutionen des Westens zu spalten. Im Übrigen hätten sich Russland und China angenähert wie seit Mitte der 1950er-Jahre nicht mehr. Für die USA bedeute diese Kooperation eine wachsende Bedrohung.

Schließlich kommt Coats auch beim IS zu anderen Schlüssen. Hatte Trump den Abzug seines Militärkontingents aus Syrien unter anderem mit dem faktischen Sieg über die Terrormiliz begründet, so warnt sein Geheimdienstkoordinator vor voreiligen Schlüssen. Zwar gebe es im Irak wie in Syrien kaum noch Gebiete unter IS-Kontrolle. Das aber lasse die Dschihadisten zu ihren Wurzeln zurückkehren, zu einer Guerilla-Kriegführung, und auch in Zukunft Attentate planen. Obwohl sie Führungspersonal wie Territorium verloren hätten, könnten sie sich noch immer auf mehrere Tausend Kämpfer im Nahen Osten stützen, dazu auf Sympathisanten in aller Welt.