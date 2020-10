Trump-Team präsentiert Geschäftspartner von Hunter Biden

Von Schwäbische Zeitung und Dietmar Hermanutz

Den Anerkennungspreis für das am besten gestaltete Gesellenstück hat sich Raphael Elben aus Lindau geholt. In seinem Ausbildungsbetrieb, der Schreinerei Armin Briegel in Argenbühl, hat Elben einen modernen Klassiker geschaffen, der zwar nicht genau weiß, ob er Sekretär oder Stehpult sein will, der aber dank seiner raffinierten Aufhängung geradezu im Raum zu schweben scheint.

Ein echtes Unikat

„Warum gerade dieses Möbelstück“ wurde Elben bei der Preisverleihung vom Obermeister der Schreinerinnung, Michael Bucher gefragt.