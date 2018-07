Trump räumt Einmischung von Russland in US-Wahl ein

US-Präsident Donald Trump akzeptiert nach eigenen Worten die Erkenntnisse der US-Geheimdienste, wonach Russland hinter den Hackerangriffen während des Wahlkampfs 2016 steckt. „Lassen sie mich völlig klar sein: Ich akzeptiere die Schlussfolgerung unserer Geheimdienste“, sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus.

Trump sagte, er habe sich bei seiner Pressekonferenz mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin in Helsinki missverständlich ausgedrückt, berichteten US-Medien. Trump hatte bei dem Auftritt die Erkenntnisse der eigenen Geheimdienste angezweifelt und damit Empörung bei US-Politikern und in den US-Medien ausgelöst. Selbst bei den Republikanern war der Ärger über den Kuschelkurs des US-Präsidenten bei der Begegnung mit Putin groß. Amerika fragt sich verärgert: Was steckt dahinter?

Das Dokument ist nur sechs Zeilen lang und im bürokratischen Stil verfasst. Aber es ist ein Aufschrei der Empörung. Zwei Stunden nach dem Treffen in Helsinki verfasste der US-Geheimdienstdirektor Dan Coats eine Erklärung, die sein Präsident als Ohrfeige verstehen dürfte: „Unsere Einschätzung der Einmischung Russlands in die Wahl 2016 und ihrer andauernden allgegenwärtigen Versuche, unsere Demokratie zu unterminieren, war klar“, erklärte der Republikaner, den Trump ins Amt berufen hat. Coats stellte sich damit öffentlich gegen seinen Chef und Präsidenten.

Viele in Amerika hat der Auftritt Trumps mit Putin am Montag im finnischen Präsidentenpalast verstört. „Wem glauben Sie, den amerikanischen Geheimdiensten oder Russland?", hatte ein Reporter Trump gefragt. Es geht um den Vorwurf, dass Russland versucht haben soll, im Präsidentschaftswahlkampf Trumps Gegnerin Hillary Clinton zu schaden.

Kiloweise Beweismaterial

Die US-Geheimdienste haben kiloweise Material gesammelt, das die Manipulation beweist. Putin bestreitet jede Einmischung. Trump sagte da noch, dass für ihn die Beweise der eigenen Administration nicht mehr wert sind als die Behauptung des Landes, mit dem die Beziehungen seiner eigenen Meinung nach „so schlecht sind wie nie“. Er höre Coats, und er höre Putin, sagte Trump: „Ich habe Vertrauen in beide Parteien.“

Dass der amerikanische Präsident auf diese Weise die eigenen demokratischen Institutionen beschädigt hat, sorgte für Aufruhr selbst bei den bisher so willfährigen Republikanern. An der russischen Wahlmanipulation gebe es keinen Zweifel, erklärte der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan: „Lassen Sie uns sehr deutlich sein, damit es jeder weiß: Russland hat sich in unsere Wahlen eingemischt“, sagte Ryan. „Nicht nur hat sich Russland in unsere Wahlen eingemischt, sie machen das überall auf der Welt.“ Ryan fügte hinzu: „Russland versucht, die Demokratie an sich zu untergraben. Es gibt keine moralische Äquivalenz zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, das unseren fundamentalen Werten und Idealen feindselig gegenübersteht.“

Für das patriotische Amerika war Trumps kritikloser Kuschelkurs mit Putin ein Schock. Tatsächlich haben Trump und Putin in Helsinki inhaltlich keine Fortschritte erzielt, weder was Syrien, Iran oder Abrüstung angeht. Auffallend war, dass Putin, nicht Trump, die Differenzen herausstellte – er beschrieb, wie Trump im Vier-Augen-Gespräch Wahleinmischung und die Annexion der Ukraine zum Thema gemacht habe.

Pelosi äußert Vermutung

In Amerika rätselt man, warum Trump so handzahm auftrat. „Trumps Schwäche vor Putin war beschämend und beweist, dass die Russen etwas über den Präsidenten haben, persönlich, finanziell oder politisch“, sagte die Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. Andere sehen die Erklärung auch in der Bewunderung Trumps für Autokraten à la Putin.