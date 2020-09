Trump: Impfstoff für jeden Amerikaner im April

Von Schwäbische Zeitung

Der Fernsehspot des Gesundheitsministeriums dauert nicht einmal eine Minute, doch er ist drastisch: Eine Großmutter feiert im Kreise ihrer Familie Geburtstag. Mit Küsschen und einer Torte, auf der sie die Kerzen ausbläst. Kurz darauf liegt sie auf der Intensivstation, angeschlossen an Apparate. Die Regierung in Frankreich will mit den Bildern die Bevölkerung warnen. Denn in den vergangenen Wochen gingen die Zahlen der Neuinfektionen massiv nach oben.