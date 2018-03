Trump friert Gelder für Wiederaufbau in Syrien ein

Von Martin Weber

Die ist die Nachfolgerin der legendären Heide Keller, die in ihrer Rolle als Chefhostess Beatrice fester Bestandteil der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ war: Barbara Wussow. Am Sonntagabend wird sie in der Folge „Das Traumschiff: Malediven“ zum ersten Mal als festes Crewmitglied Hanna Liebhold zu sehen sein. Ihre Rolle ist die der Hoteldirektorin, die sich um das Wohl der Kreuzfahrt-Touristen kümmert. Im Gespräch mit Martin Weber spricht sie darüber, wie sie mit Hilfe einer Strickleiter an Bord des Schiffes gelangt ist.