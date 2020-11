Trump-Anhänger demonstrieren in Washington

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagabend gegen 18.15 Uhr auf der Weimarstraße in Tuttlingen gekommen. Dabei ist ein Kind auf Höhe des Zebrastreifens am Stadtgarten von einem Wagen erfasst und schwer verletzt worden. Es musste ins Klinikum gebracht werden.

Nähere Angaben wollte die Polizei am Unfallort noch nicht machen. Rund 100 Schaulustige haben sich um den Rettungshubschrauber versammelt.