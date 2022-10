Trotz Einmalzahlung und Preisbremse: Immer neue Forderungen nach Entlastungen beim Gas

Kommt die Gaspreisbremse schon früher als zum 1. März? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angekündigt, er wolle mit den Energieversorgern einen Starttermin zum 1. Januar ausloten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) forderte, die Bremse müsse „ab dem 1. Januar“ wirken und sprach in diesem Zusammenhang von einer drohenden „Winterlücke“.

Demgegenüber wies der Chef der Industriegewerkschaft, Michael Vassiliadis, der zugleich Mitglied der Gaskommission ist, darauf hin, dass die für Dezember geplante Einmalzahlung sogar „noch etwas mehr“ sei, als wenn bereits ab 1. Dezember eine Gaspreisbremse greifen würde.

Bis zu 1000 Euro Entlastungen

Die von der Bundesregierung eingesetzte Gaspreiskommission hatte vorgeschlagen, dass Gaskunden wegen der stark gestiegenen Preise im Dezember eine staatliche Einmalzahlung erhalten, die sich an der bereits geleisteten Abschlagszahlung vom September orientiert.

Im März kommenden Jahres soll für Privatkunden zudem für ein Grundkontingent von 80 Prozent des üblichen Verbrauchs eine Preisobergrenze greifen. Die Bundesregierung will diese beiden Hilfen im Rahmen ihres 200-Milliarden-Euro-Pakets umsetzen – zusätzlich zu den Entlastungen, die es bisher bereits gab.

Laut dem Verbraucherportal Check24 bringt allein die Gaspreisbremse einer Durchschnittsfamilie (Verbrauch: 20 000 Kilowattstunden) pro Jahr eine Entlastung von mehr als 1000 Euro; bei Singles sind es etwas mehr als 250 Euro. Zugrunde gelegt ist dieser Rechnung die von der Bundesregierung geplante Deckelung auf zwölf Cent je Kilowattstunde. Derzeit müssen knapp 20 Cent gezahlt werden.

IT-Prozesse bremsen die Bremse

Ab wann die Gasversorger technisch in der Lage sind, die Gaspreisbremse umzusetzen, ist allerdings noch unklar. Die dazu erforderliche Umsetzung der IT-Prozesse sei „so komplex“, dass dies nicht vor dem 1. März zu stemmen sei, teilte die Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Marie-Luise Wolff, am Montag mit. Gegebenenfalls müsse der Staat Verbrauchern im Januar mit einer weiteren Entlastungszahlung in Höhe der Dezemberzahlung aushelfen.