Trend: CDU gewinnt Kommunalwahl in Schleswig-Holstein

Von Deutsche Presse-Agentur

Spaziergänger haben am Samstag in einem Hafen in Köln-Deutz eine Wasserleiche entdeckt. Der Tote sei vermutlich ein 26-Jähriger aus Reutlingen, der seit einer Woche vermisst worden war, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann hatte am vergangenen Samstag einen Junggesellenabschied am Rheinufer gefeiert und war verschwunden.

Nach Angaben des Sprechers war bereits vermutet worden, dass der 26-Jährige in den Fluss gefallen sei. Trotz des Einsatzes von Spürhunden war die Suche unter der Woche allerdings ohne Erfolg.