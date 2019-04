Treffen von Linken-Politiker Hunko mit Maduro sorgt für Empörung

Sollte derzeit ein Bundestagsabgeordneter nach Caracas Reisen und den Staatspräsidenten Nicolás Maduro treffen? Nein, finden Parteimitglieder von Union, Grünen und SPD. Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Linken, hingegen hat sich am Mittwochabend mit dem Staatspräsidenten getroffen, der von den westlichen Regierungen geächtet wird. Der venezolanische Fernsehsender VTV berichtete ausführlich: Hunko und Maduro reichen sich scherzend die Hände. Das Gespräch fand – wie bei einem offiziellen Besuch von Staats- oder Regierungschefs – vor den Flaggen beider Länder statt. „Skandalös“, „peinlich“, „beschämend“, kommentierten den Besuch einige Bundestagskollegen aus Berlin.

Hunko selbst schreibt auf Facebook, er habe in einem „langen Austausch über die internationale Lage“ seine „Solidarität mit dem venezolanischen Volk gegenüber Wirtschaftssanktionen und Kriegsdrohungen“ zum Ausdruck bringen wollen. Neben Maduro habe der Bundespolitiker Juan Guaidó und andere Oppositionsvertreter getroffen.

Seit 10 Jahren sitzt Hunko aus dem Wahlkreis Aachen im Bundestag. Dort hat er sich als Außenpolitiker etabliert. Als europapolitischer Sprecher seiner Partei, Mitglied des auswärtigen Ausschusses und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates tritt er häufiger auf internationaler Ebene in Erscheinung, zum Beispiel als Wahlbeobachter des Türkei-Referendums vor zwei Jahren.

Beinahe wäre Hunko Arzt geworden. Sein Medizinstudium hat er jedoch abgebrochen, es folgten Jobs als Lastkraftwagenfahrer, Drucker, Krankenpfleger, Publizist und Mediengestalter. 2004 wurde Hunko arbeitslos und damit Hartz-IV-Empfänger. Konstant hingegen war sein politisches Engagement. Unter anderem war er aktiv in der Friedensbewegung und Sprecher der Montagsdemos in Aachen. 2009 zog er in den Bundestag ein. Es ist nicht das erste Mal, dass Hunko aufgrund der Auswahl seiner Gesprächspartner Kritik erntet. So traf er sich Anfang 2015 während einer Reise in die Ostukraine mit dem Separatistenchef Alexander Wladimirowitsch Sachartschenko. Die ukrainische Regierung protestierte und es wurde ein Einreiseverbot für Hunko verhängt.