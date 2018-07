Trauergottesdienst: Merkel nimmt Abschied von Vater

Templin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gemeinsam mit hunderten Trauernden am Samstag von ihrem Vater Horst Kasner Abschied genommen.

In der Maria-Magdalenen-Kirche der Kleinstadt Templin in Nordbrandenburg feierten rund 500 Menschen den Trauergottesdienst - auf Wunsch des Verstorbenen mit viel Gesang. Der evangelische Pfarrer war am Freitag vor einer Woche im Alter von 85 Jahren gestorben.

Der braune Holzsarg war am Samstag lediglich von einem herbstlichen Blumenstrauß geschmückt. In der ersten Reihe nahmen Kasners Ehefrau Herlind, Tochter Angela mit Ehemann Joachim Sauer und ihre Geschwister Marcus und Irene mit Angehörigen Platz. Kasner hatte mit seiner Familie nach der Übersiedlung von Hamburg in die DDR 1954 in Templin eine neue Heimat gefunden.