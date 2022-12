Trauer und Traumata in den Flüchtlingscamps

Jesidische Frauen, die jahrelang in der Gewalt der Terrormiliz „Islamischer Staat“ waren, wie Vieh verkauft und immer wieder missbraucht wurden. Kinder, die mit ansehen mussten, wie ihre Eltern ermordet wurden. Ehemalige Soldaten, die von ihren Erinnerungen an Krieg und Terror bis in den Schlaf verfolgt werden. Galavesh Ahmed ist ausgebildete Psychotherapeutin und Psychotraumatologin, sie arbeitet an der „German Clinic“ im Nordirak, in der Provinzhauptstadt Dohuk in der Autonomen Region Kurdistan. Sie weiß: „Unsere Arbeit, gerade für diese Opfer von Terror und Gewalt, muss und wird noch lange weitergehen.“ Aber Galavesh Ahmed und ihr Team brauchen Unterstützung: „Eure Spendenaktion ,Helfen bringt Freude‘ finanziert die Arbeit der Therapeuten in den Camps – und dies ist ebenfalls weiter notwendig.“

Seit März 2018, als „Helfen bringt Freude“ die Finanzierung übernahm, fahren fünf Therapeuten zweimal pro Woche von Dohuk in die Camps Mam Rashan und Esjan, um dort Psychotherapie anzubieten. 500 Geflüchtete haben seither allein in Mam Rashan, wo 7400 Jesiden leben, diese Hilfe in Anspruch genommen. Der Bedarf dürfte aber viel größer sein: Fachleute gehen davon aus, dass 20 bis 30 Prozent der vom IS gepeinigten Jesiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, das wären allein im Camp Mam Rashan zwischen 1750 und 2600 Menschen.

Mehrere Suizidversuche

Psychotherapeutin Galavesh Ahmed schildert das Schicksal einer 24-Jährigen. Die Frau ist eine Überlebende des IS-Terrors, wurde 2019 befreit und kam aus einem IS-Camp. „Ihre Symptome: Alpträume, sie ist immer traurig, sie wird wütend und schreit sogar aus sehr kleinen Anlässen heraus.“ Sie leidet unter Schlaflosigkeit, will die meiste Zeit allein sein und sie will sich nicht mit anderen Menschen treffen. Galavey berichtet weiter: „Sie schämt sich, fühlt sich schuldig, will nicht leben und hat mehrere Suizidversuche begangen.“

Die Frau war 2014 im Alter von 17 Jahren zusammen mit ihrem Ehemann vom IS entführt worden. Galavesh Ahmed: „Ihr Mann wird immer noch vermisst.“ Fluchtversuche schlugen fehl, Suizidversuche folgten. Galavesh Ahmed: „Als der IS dies entdeckte, schlugen die Terroristen sie noch mehr und übten an ihr die schlimmste Art von Gewalt aus.“ In den harten Jahren der Gefangenschaft brachte die Frau drei Babys, gezeugt von IS-Terroristen, zur Welt: „Eines in Mossul, das zweite in Syrien und das dritte im Lager Hool.“ Die Kinder durften nicht mit der Mutter ausreisen.

Die Frau lebt jetzt in einem der Camps, hat sich in psychotherapeutische Behandlung begeben. Mit Erfolg, wie Galavesh Ahmed schildert: „Einige der Symptome sind nicht mehr da, da sie besser schläft und isst.“ Aber sie sei immer noch traurig wegen ihrer Kinder, die sie vermisst: „Und auch, weil sie in einem Lager lebt und Stigmatisierung empfindet, wenn die Leute auf sie herabschauen.“

Tausende Frauen und Kinder weiter in IS-Gefangenschaft

Professor Jan Ilhan Kizilhan, Psychologe und Traumatologe an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, hat an der Universität in Dohuk das Institut für Psychotherapie und Psychotraumatologie aufgebaut, das Land Baden-Württemberg finanziert dieses Projekt maßgeblich. Die Zusammenarbeit mit der „German Clinic“ ist eng. Er weiß: „Die Menschen im Nordirak, die an den Folgen der IS-Verbrechen leiden, werden noch lange auf unsere Hilfe angewiesen sein.“ Immer noch seien mehrere Tausend Frauen und Kinder in IS-Gefangenschaft: „Ob und wann sie befreit werden, ist mehr als ungewiss.“

Noch ungewisser ist, ob und wann die Jesiden in ihre Heimat, das Shingal-Gebirge, zurückkehren können. Wegen der dort verlaufenden Nachschubrouten ist die Region von strategischem Wert. Verschiedene Milizen, die iranische und die irakische Armee, außerdem die kurdischen Sicherheitskräfte, die Peschmerga, bekämpfen sich. Außerdem vermutet der türkische Staatspräsident Erdogan dort Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK und lässt diese bombardieren. Im Sommer gab es eine kurze Feuerpause, die Hoffnung auf Frieden setzte ein. Etwa 50.000 Jesiden nutzten die vermeintliche Chance und kehrten ins Shingal-Gebirge zurück. Sie wurden bitter enttäuscht, als die Kämpfe wieder aufflammten und sie erneut fliehen mussten, zurück in die Camps. Kizilhan berichtet: „Wir rechnen damit, dass viele von diesen Menschen erneut traumatisiert sind und sich in therapeutische Behandlung begeben müssen.“ Ihre Hoffnung auf ein friedliches Zuhause sei zerstört: „Das ist besonders bitter.“

Die Psychotherapeutin Galavesh Ahmed hat die Not dieser Menschen erlebt: „Besonders die Kinder sind betroffen. Wenn man in ihre Augen schaut, werden Trauer, Angst, Hoffnungslosigkeit und Not deutlich. Die Gesichter der Kinder und die Blicke der Überlebenden der IS-Gefangenschaft, zeigen Trauer und kein Leben. Sie haben ihre Kindheit verloren. Und darum brauchen wir eure Hilfe auch hier!“