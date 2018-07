Tote bei Massenprotesten in Ägypten

Kairo (dpa) - Bei Massenprotesten gegen die Regierung in Ägypten sind drei Menschen getötet worden. Wie am Dienstagabend aus Sicherheitskreisen in Kairo verlautete, eröffnete die Polizei bei Krawallen in der Hafenstadt Suez das Feuer auf Demonstranten und tötete zwei Menschen.

Sicherheitskreise bestätigten zudem der Nachrichtenagentur dpa, dass ein Polizist seinen Verletzungen erlag, die er sich bei Ausschreitungen in Kairo zugezogen hatte. Es waren die massivsten Proteste seit Jahren in Ägypten gegen die Regierung von Präsident Hosni Mubarak, der seit fast 30 Jahren an der Macht ist.

Angesichts der blutigen Proteste riefen die USA Kairo zur Zurückhaltung auf. Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, beide Seiten sollten keine Gewalt anwenden. Die Regierung solle auf Proteste friedlich antworten. Das ägyptische Volk habe das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die Regierung solle den Bestrebungen des Volkes Rechnung tragen und politische, wirtschaftliche und soziale Reformen, die das Leben verbessern könnten, fortsetzen.

Die Proteste in mindestens 16 Städten richteten sich gegen Korruption, Arbeitslosigkeit und Menschenrechtsverletzungen. Nach dem Umsturz in Tunesien beteiligten sich auch in Ägypten zehntausende Menschen an den Demonstrationen, hunderte wurden nach Angaben von Teilnehmern verletzt. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Plastikgeschosse ein.