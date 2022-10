Top-Diplomat Ischinger im Interview: Diese Voraussetzungen braucht es für Friedensverhandlungen

Russland wirft der Ukraine vor, eine sogenannte schmutzige Bombe über dem eigenen Territorium zünden zu wollen. Für den langjährigen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, ist das russische Desinformation, und noch dazu eine ziemlich plumpe. Der Diplomat, der am Donnerstagabend auf Einladung der Kreissparkasse Ravensburg im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten referiert hat, erläutert im Interview auch, warum Russland dennoch viele Möglichkeiten zur Eskalation des Konflikts hat und was es für eine Friedenslösung bräuchte.

Herr Ischinger, Russland verbreitet seit Tagen die Nachricht, die Ukraine plane den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“ mit radioaktivem Material auf eigenem Territorium. Was bezweckt Moskau mit den Vorwürfen?

Man kann das am besten als Verleumdung beschreiben. Russland versucht das immer wieder: Zu Beginn des Konflikts wurde der Ukraine vorgeworfen, sie werde von Nazis und Antisemiten regiert. Dann war mal die Rede von angeblichen Laboratorien für Biowaffen. Ein haltloser Vorwurf, genauso wie jetzt die Vorwürfe über schmutzige Bomben. Wäre das Thema nicht so ernst, könnte man fast über die plumpen Methoden lachen. Die russische Regierung hat als angebliches Beweismaterial Fotos verteilt, die identifiziert wurden als zwölf Jahre alte Aufnahmen aus einer slowenischen Entsorgungsanlage für radioaktiven Müll. Das kann man wirklich nicht ernst nehmen. Das ist plumpe Lüge und Teil der russischen Desinformationskampagne. Es ist natürlich zu begrüßen, dass die internationale Stomenrrgiebehörde IAEA sich jetzt mit diesen Vorwürfen befasst. Dann werden sie hoffentlich, für alle nachvollziehbar, aus der Welt geschafft.

Wen will Russland denn überzeugen mit solchen Anschuldigungen?

Zum Teil richtet sich Russland damit an ein westliches Publikum, das leider offen ist für solche Verschwörungstheorien und Verleumdungen. Solche Aussagen sind aber auch an das russische Publikum gerichtet. Denn der russischen Regierung gehen offenbar die Argumente aus, warum man überhaupt einen solchen brutalen Angriffskrieg anzettelt.

Glauben Sie umgekehrt, dass die Russen selber den Einsatz einer schmutzigen Bombe in Erwägung ziehen?

Ausschließen kann man das nicht. Ich halte es aber auch nicht für sehr wahrscheinlich. Das gilt für eine schmutzige Bombe genauso wie für einen Einsatz taktischer Nuklearwaffen. Da stellt sich doch die Frage: Wie kann man behaupten, dass man ein Land befreit von Nazis, wenn man es gleichzeitig radioaktiv auf lange Zeit verseucht?

Es geht ja um eine Operation unter falscher Flagge – die eine Seite könnte versuchen, den Tabubruch der anderen Seite in die Schuhe zu schieben ...

Genau aus diesem Grund ist man im Westen dazu übergegangen, Erkenntnisse der eigenen Geheimdienste nicht mehr für sich zu behalten, sondern öffentlich mitzuteilen. Die Amerikaner und die Briten haben im vergangenen Winter vor dem Überfall auf die Ukraine öffentlich vor den russischen Angriffsplänen gewarnt. Das hat den Überraschungseffekt, auf den Putin zu Beginn des Kriegs gesetzt hatte, zu einem erheblichen Teil neutralisiert.

Die Amerikaner haben damals den Vorwurf zu hören bekommen, sie würden den Krieg geradezu herbeireden ...

Wenige Tage vor Kriegsbeginn, am 19. Februar, war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mein Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Es war bis heute seine letzte Auslandsreise. Selbst Selenskyj hat zu diesem Zeitpunkt noch Zweifel gehabt, ob die Russen wirklich losschlagen würden, wie es die Amerikaner befürchteten.

Hinterher sagte Selenskyj dazu, er wollte keine Panik auslösen.

Ja, er wollte keine Panik. Aber es gab auch viele Quellen, auch im Westen, die beschwichtigten. Wir hatten in München einen sehr namhaften russischen Oligarchen unter den Teilnehmern. Mit diesem Oligarchen, von dem man wusste, dass er seit vielen Jahren ein enges Verhältnis zu Putin pflegte, hatte ich Gelegenheit unter vier Augen zu sprechen. Der sagte: Ich war vor drei Tagen bei Putin, und ich kann Ihnen sagen, der Truppenaufmarsch ist nur eine Drohgebärde. Derselbe Oligarch hat dann Wochen später zum Ausdruck gebracht, wie sehr er sich von Putin benutzt gefühlt hat.

Russland begründet den Angriff gegen die Ukraine auch damit, es werde von der Nato eingekreist, seine Sicherheitsinteressen seien durch die Nato-Osterweiterung verletzt worden. Ein Argument, das auch in den Gesellschaften Westeuropas eine gewisse Resonanz erhält. Zu Recht?

Ganz und gar nicht. Der letzte förmliche Nato-Erweiterungsschritt nach Osten hat stattgefunden im Jahr 2004. Danach haben wir zum Beispiel noch Montenegro, Albanien und Kroatien aufgenommen. Das liegt alles am Mittelmeer, da kann von Einkreisung Russlands wirklich nicht die Rede sein. Die amerikanische Initiative vor 15 Jahren, Georgien und die Ukraine in die Nato aufzunehmen, wurde ja nie in die Tat umgesetzt. Erst jetzt setzt sich die Nato-Erweiterung an der russischen Grenze fort, durch Finnland und Schweden. Aber das ist natürlich nicht die Begründung für Russlands Angriff, sondern es ist die Folge dieses Angriffs.

Hatte der Westen den Russen nach 1990 versprochen, die Nato werde sich nicht nach Osten ausdehnen?

Ich habe selbst als Vertreter der Bundesrepublik Deutschland 1995/96 an den Verhandlungen mitgewirkt, die zu der sogenannten Nato-Russland-Grundakte geführt haben. Die wurde im Frühjahr 1997 unterschrieben. Es werden darin die Modalitäten der Nato-Erweiterung beschrieben und mit Russland vereinbart. Da gibt es bestimmte Zurückhaltungsverpflichtungen, die wir als Nato unterschrieben haben – in neuen Mitgliedsstaaten keine Nuklearwaffen und nur beschränkte westliche Truppenstationierungen etwa. Während dieser Verhandlungen hat die russische Delegation nicht ein einziges Mal das Argument vorgebracht, dass es eine solche Vereinbarung doch gar nicht brauche, weil die Nato einen Verzicht auf eine Osterweiterung erklärt habe. Die Russen haben selbst nicht an angebliche frühere Versprechungen oder Vereinbarungen geglaubt, sonst hätten sie ganz anders verhandeln müssen. Trotzdem wird der angebliche Bruch eines Versprechens, die Nato nicht nach Osten zu erweitern, von Russland bis heute als Begründung für sein Vorgehen immer wieder genannt. Das ist zutiefst unehrlich und nicht hinnehmbar. Und es ärgert mich besonders, weil ich die Verhandlungen selbst miterlebt habe.

Wie könnte der Krieg zu Ende gehen?

Ich war der deutsche Chefunterhändler bei der Beendigung des Bosnienkriegs in den 1990er-Jahren. Ich habe da eine Menge eigene Erfahrungen sammeln können. Und ich fasse das mal wie folgt zusammen: Beide Seiten müssen zu dem Schluss kommen, dass sie militärisch am Ende des Erreichbaren angekommen sind.

Das scheint aber noch lange nicht der Fall zu sein...

Richtig, und da muss man gar nicht über Nuklearwaffen reden. Russland hat noch manche Möglichkeiten. Denken Sie an die kürzliche Mobilmachung! Bis zur Stunde hat Russland auch noch nicht die Bahngleise von der Westgrenze der Ukraine nach Kiew angegriffen. Auch nicht die Autobahn dort oder die oberirdischen Pipelines. Und die Ukraine ist erfreulicherweise ebenfalls nicht am Ende. Sie versucht angesichts der russischen Schwächen, die besetzten Gebiete zu befreien, bis mindestens an den Punkt vom 24. Februar, vor dem aktuellen russischen Angriff.

Was bedeutet das für den Westen, für Deutschland?

Den besten Beitrag, den wir dazu leisten können, dass der Zeitpunkt näher rückt, an dem beide Seiten auf Verhandlungen setzen, das ist die weiterhin aktive, möglichst intensive finanzielle, ökonomische und militärische Unterstützung der Ukraine. Denn nur wenn die Ukraine noch mehr Gelände zurückerobern kann, wird der Punkt kommen, an dem man in Moskau sagt: Jetzt müssen wir verhandeln, denn besser wird es nicht mehr. Erst wenn Moskau ernsthaft verhandeln will, machen Gespräche Sinn. Sonst ist es keine Verhandlung, sondern eine Kapitulation der Ukraine.

Und wie könnte eine Nachkriegs-Ukraine aussehen?

Aus der Sicht der Ukrainer wäre natürlich das beste Ergebnis die Zurückeroberung der Befreiung sämtlicher besetzter Gebiete einschließlich der Krim. Wenn sie dazu imstande sind, würde ich sagen: prima. Dieses Ziel sollten wir weiter unterstützen! Aber wenn man realistisch ist, dann wird möglicherweise entlang irgendeiner Linie eine Grenze gezogen werden, die dann de facto eine gewisse Teilung der Ukraine zur Folge hat.

Also noch ein eingefrorener Konflikt in Russlands Nachbarschaft, wie in Georgien und in Moldau?

Ein eingefrorener Konflikt wäre kein wünschbares Ergebnis. Aber es wäre zumindest die Abwesenheit von Krieg und von Tod. Nicht wünschenswert, aber möglicherweise etwas, das wir nicht ausschließen können. Wir haben ja selbst leider auch mal eine Weile mit Teilung leben müssen. Die Ukraine bräuchte dann aber wirksame und glaubwürdige Sicherheitsgarantien, wenn Russland sich nicht ganz hinter die eigene Grenze zurückziehen sollte. Solche Garantien kann eigentlich nur die Nato bieten. Darauf könnte es hinauslaufen.

Zur Person: Wolfgang Ischinger blickt auf eine jahrzehntelange Karriere im Diplomatischen Dienst zurück, unter anderem als Botschafter der Bundesrepublik in Washington und London. Von 1998 bis 2001 war er als Staatssekretär im Auswärtigen Amt. 2008 übernahm er auf Wunsch der Bundesregierung die Leitung der Münchner Sicherheitskonferenz, die er in diesem Jahr an Christoph Heusgen abgab. Ischinger stammt aus Beuren am Albtrauf. (ume)