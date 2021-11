Tierische Verkehrswende

Grün, grüner, Baden-Württemberg! Während sich im Koalitionsvertrag der künftigen Berliner Ampel ökologische Aspekte nur in homöopathischen Dosen wiederfinden, hat im Südwesten in der dritten Legislaturperiode unter grüner Führung bereits die Kretschmannisierung des Tierreichs begonnen. Wie sonst wäre die folgende Meldung der Deutschen Presseagentur zu erklären?

„Überlingen/Bozen (dpa) - Den Abflug nach Süden hat die Waldrapp-Kolonie am Bodensee verpasst – nun sind einige der Zugvögel in Umzugskartons mit dem Auto über die Alpen gebracht worden. ,Die kann man stapeln, und es ist genügend Platz für die Tiere‘, sagte der Projektleiter des für die Wiederansiedlung zuständigen Waldrappteams, Johannes Fritz, am Montag. In einem Van habe er 18 Waldrappe am Wochenende nach Bozen in Südtirol gebracht, von dort aus sollen die Tiere selbstständig weiter gen Süden in ihr Winterquartier fliegen. ,Wir sind auf Nummer sicher gegangen‘, sagte Projektleiter Fritz. Aus allen anderen Brutkolonien hätten sich Waldrappe auf den Weg nach Süden gemacht, nur in Überlingen hätten die 30 Tiere den Abflug nicht geschafft.“

Sensationell! Während Menschen aus anderen Landesteilen alle paar Tage mit einer Billigflug-CO2-Schleuder nach Mallorca jetten, fliegen in Baden-Württemberg nicht einmal mehr die Vögel Kurzstrecke! Selbstverständlich erwartet „Unterm Strich“, dass die Waldrappe umweltbewusst per E-Auto gereist sind. Ansonsten müssen sie im Frühjahr sehen, wie sie CO2-neutral wieder nach Hause kommen. (jos)