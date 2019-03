Thorsten Schäfer-Gümbel: Ein SPD-Aufsteiger hört auf

Der Vater Zeitsoldat und Lkw-Fahrer, die Mutter Putzfrau: Thorsten Schäfer-Gümbels Elternhaus passt zum Mythos der SPD, so angekratzt er auch sein mag. Geboren ist Schäfer-Gümbel in Oberstdorf, im Kindesalter zog er mit seiner Familie ins hessische Gießen. Der Bundesvize der Sozialdemokraten hat sich seit seiner Schulzeit hochgearbeitet, Abitur gemacht, ein Studium der Politikwissenschaften abgeschlossen – auch dank einem Stipendium der parteinahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Seit 2009 ist Schäfer-Gümbel Landesvorsitzender der SPD in Hessen und Fraktionschef im Landtag. Heute ist er einer der bekanntesten Gesichter der Partei. Jetzt zieht sich TSG, wie Schäfer-Gümbel zwecks Doppelnamenverkürzung seit Jahren genannt wird, aus der Politik zurück. Ende September will er sein Mandat im hessischen Landtag niederlegen.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hat die Nachricht zuerst verbreitet – und in der entsprechenden Meldung vermerkt, dass der Abschied nicht wirklich überraschend kommt. Dreimal war Schäfer-Gümbel als SPD-Spitzenkandidat bei Landtagswahlen Hessen angetreten: 2009, 2013 und 2018. Dreimal war er daran gescheitert, die einstige SPD-Hochburg zurückzuerobern für seine Partei. Persönlich ist ihm das nur teilweise anzulasten. Erstens sind die Sozialdemokraten bekanntlich bundesweit seit Jahren in einer – gelinde gesagt – schwierigen Lage. Zweitens ging es der Partei in Hessen besonders schlecht, als Schäfer-Gümbel 2008 die größere politische Bühne betrat.

Andrea Ypsilanti hatte den damals bundesweit kaum bekannten Nachwuchspolitiker für die Spitzenkandidatur in Hessen vorgeschlagen. Die Frau, die bis heute für einen der spektakulärsten politischen Fehlschläge der jüngeren deutschen Geschichte steht. Ypsilanti wollte 2008, nach einem bemerkenswerten SPD-Wahlerfolg, eine rot-grüne Minderheitsregierung im Land zu bilden – unter Duldung der Linkspartei. Vor der Wahl hatte Ypsilanti eine Koalition mit den Linken ausgeschlossen. Das Projekt missglückte, mehrere SPD-Abgeordnete stimmten im Landtag gegen Ypsilanti als Ministerpräsidentin. 2009 wurde neu gewählt, die SPD brach ein.

Schäfer-Gümbel richtete die Partei wieder auf, erreichte bei der Wahl 2013 ein deutlich besseres Ergebnis. Zeitweise galt er sogar als möglicher Kandidat für den SPD-Bundesvorsitz. Mit solchen Ambitionen soll nun Schluss sein. Schäfer-Gümbels Nachfolgerin soll Nancy Faeser werden, aktuell Generalsekretärin der Hessen-SPD.