Theresa May steht gestärkt da

Gerade noch wirkte Theresa May, als stehe sie vor dem K.o. Brexit-Ultras und EU-Freunde in der eigenen Partei warnten die Premierministerin davor, das Land „entweder dem Vasallenstatus oder dem Chaos“ auszuliefern. Nun, da ein vorläufiger Deal mit der EU vorliegt, hat May ihre Balance zurück. Jetzt stehen die Kritiker unter Druck: Die Vereinbarung mit Brüssel mag zwar nicht wahnsinnig toll sein – doch was ist die Alternative? Vor dieser Frage standen auch jene Minister, die am Mittwoch als Wackelkandidaten in die Kabinettssitzung gingen. Rücktritte bleiben möglich. Aber um May zu gefährden, müsste einer der Nachfolge-Kandidaten wie Außenminister Jeremy Hunt oder Innenminister Sajid Javid seinen Hut nehmen.

Der als Übergang propagierte Verbleib des gesamten Vereinigten Königreiches in der Zollunion samt Einhaltung wichtiger EU-Regularien wirkt wie eine Interimslösung, die zur Langfristigkeit neigt. Dieser weiche Brexit wäre gut fürs Land. Erstens würde die irische Grenze offengehalten und zweitens erlitte die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals keinen zusätzlichen Schaden. Aus europäischer Sicht kann man deshalb der Premierministerin im schweren Kampf gegen die Hardliner nur beide Daumen drücken.