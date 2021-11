Theologe: „Das Frustrierende ist die mangelnde Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen“

Matthias Braun vom Lehrstuhl für Ethik an der Universität Erlangen-Nürnberg erklärt im SZ-Interview, weshalb aus seiner Sicht das Impfen allein nicht ausreicht, um die Pandemie zu bekämpfen.

Herr Braun, in der Gesellschaft baut sich zunehmend eine Wut auf gegen alle Ungeimpften. Können Sie diese Wut nachvollziehen?

Ich kann total nachvollziehen, dass viele Menschen gerade wütend sind. Ich selbst kann auch nur schwer nachvollziehen, warum Menschen in einer solchen pandemischen Notlage sich nicht impfen lassen. Denn genau das ist es ja gerade: Eine sehr bedrohliche Lage, in der es nicht mehr um Fragen von körperlicher Unversehrtheit vs. Versehrtheit geht, sondern um das Abwägen und Gewichten unterschiedlicher Grade an körperlicher Versehrtheit. Wenn wir jetzt nicht sehr entschieden handeln, ist es nur eine Frage von Wochen, bis die entsprechenden Intensivkapazitäten belegt sind und wir Entscheidungen treffen müssen, die wir gar nicht treffen wollen, wie zum Beispiel die der Triage von Behandlungskapazitäten auf der Intensivstation.

Matthias Braun vom Lehrstuhl für Ethik an der Universität Erlangen-Nürnberg. (Foto: privat)

Aber jeder besitzt doch die Freiheit, unabhängig von den Bedürfnissen anderer eine freie Entscheidung über seinen Körper zu treffen?

Da haben Sie vollkommen recht! Freiheit ist eine absolute Grundsäule unseres gesellschaftlichen und demokratischen Miteinanders. Aber zugleich bedeutet Freiheit nicht, ohne Rücksicht auf andere handeln zu können. Es ist eben auch ein zentraler Bestandteil von Freiheit, dass meine Freiheit spätestens dort endet, wo sie einen konkreten Schaden für andere verursacht. Wir lernen ja schmerzhaft mit Blick auf aktuelle Situation in der Pflege oder in Krankenhäusern, wie verletzlich wir Menschen sind, und wie angewiesen wir in solchen Vulnerabilitätserfahrungen darauf sind, dass Pflegende und Behandelnde das Wohl der Patientinnen und Patienten zum Maßstab ihres Handelns machen. Das gilt aber gleichermaßen auch für Kinder, die bislang in der Pandemie großes geleistet haben und nun darauf angewiesen sind, dass Erwachsene nun ihrerseits alles tun, um sie zu schützen. Aus einer medizinethischen Perspektive gehören Freiheit und Nichtschaden untrennbar zusammen.

Insofern gibt es eine moralische Impflicht?

Ja, da bin ich bei Ihnen: Es gibt starke Argumente für eine moralische Impfpflicht. Aber wichtig ist aus einer ethischen Perspektive auch: Wir können mit Moral keine Politik machen.

Was wollen Sie damit sagen?

Moral ist ein schlechter Ratgeber für politische Entscheidungen. Wir sehen ja gerade in den Auseinandersetzungen um eine gesellschaftlich konsensfähige Strategie im Umgang mit der Pandemie, dass zunehmend eine Moralisierungsspirale in Gang kommt. Also einzelne politische Maßnahmen mit einem moralischen Überlegenheitsgestus verknüpft werden. Das halte ich für eine gefährliche Tendenz, weil es den nüchternen Blick darauf vernebelt, was wir jetzt gesellschaftlich und politisch tun müssen. Denn je länger wir warten und eine Nabelschau der Wut und des Zorns auf „die anderen“ erlauben, desto länger dauert es, bis wir klare Entscheidungen treffen. Daher wäre ein zentraler Punkt, anzuerkennen, dass wir an dieser Stelle in einem Boot sitzen und nur eine Chance haben, wenn wir die einzelnen Gruppen nicht gegeneinander aufstellen wollen.

Aber befinden wir uns nicht in einer „Tyrannei der Ungeimpften“, wie Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery gesagt hat?

Das ist mir zu hart, Tyrannei setzt ja eine gewisse Systematik und ein Gewaltmonopol voraus. Das halte ich auch für eine falsche Fokussierung. Selbst wenn wir morgen alle impfen würden, dann müssten wir trotzdem überlegen, was wir die nächsten acht Wochen bis zum vollständigen Impfschutz machen. Es ist doch ein Trugschluss zu sagen, unser einziges Problem aktuell die Menschen sind, die nicht geimpft sind.

Sind sie das nicht?

Die Impfung ist eine gute Methode und auch nach der aktuellen Studienlage ein zentrales Werkzeug bei der Bekämpfung der Pandemie. Zugleich gab und gibt es bei jeder Einführung einer neuen Technologie Unbehagen und Skepsis. Der nachvollziehbaren Fassungslosigkeit darüber, dass nicht alle Menschen gleichermaßen den Wert der Impfstoffe anerkennen, sollten wir aber nicht mit einer Romantisierung und einem singulären Fokus auf die Impfung begegnen. Das ist schlicht nicht klug. Es gibt Impfdurchbrüche und auch geimpfte Menschen erkranken. Dass Impfen ist ein zentrales Werkzeug in der Bekämpfung der Pandemie, aber isoliert betrachtet kein Allheilmittel und kann nur ein Teil der Bekämpfungsstrategie sein.

Aber wie soll denn diese Strategie aussehen?

Portugal zum Beispiel hat sich sehr proaktiv für Maßnahmen entschieden und diese konsequent und kohärent umgesetzt. Ganz entscheidend: Portugal zum Beispiel hat auch daran festgehalten, als der Druck durch das Virus und die Inzidenz sank.

Im Gegensatz zu Deutschland...

Vielleicht etwas plakativ gesagt: Länder und Institutionen, die eine stringente Problemanalyse betreiben und vorausschauend Strategien entwickeln, liegen im Vorteil. Wir täten auch in Deutschland gut daran, stärker aus Fehlern zu lernen. Es ist doch Wahnsinn, dass es immer noch Klassenräume ohne Luftfilteranlagen gibt, aber gleichzeitig mitten in der vierten Welle die Masken für Grundschulkinder wegfallen. Oder im Bundestag keine Maskenpflicht zu gelten scheint. Das Frustrierende gerade ist die mangelnde Bereitschaft aus Fehlern zu lernen. Es ist auch ein Versagen der Politik, einfach zu sagen: „Wir kriegen die Impfquote schon hin.“

Warteschlange vor einem offenen Impfzentrum. Noch immer ist die Impfquote in Deutschland zu niedrig, um das Coronavirus einzudämmen. (Foto: Jörg Carstensen)

Aber war es wirklich abzusehen, dass die nötige Quote womöglich nicht erreicht wird?

Wir haben in Deutschland und Österreich schon immer eine hohe Skepsis gegenüber neuen Technologien, gerade bei der Gentechnologie oder genbasierten Verfahren (wie das mRNA-Verfahren für manche Corona-Impfstoffe, die Red.). Es ist erstaunlich, dass diese Erkenntnis in der Politik offenbar nicht ernst genommen wird. Diese Skepsis bekommt man auch nicht weg, indem gesagt wird: „Jetzt hört auf, skeptisch zu sein.“ Stattdessen hätte man auf diese große Gruppe der Unentschlossenen, die sehr heterogen ist, gezielt eingehen müssen.

Aber ist es jetzt nicht zu spät, sich mit diesen Fragen aufzuhalten? Die Pandemie ist schließlich weit fortgeschritten...

Ich stimme Ihnen zu: Die Lage ist sehr ernst. Aber zugleich werden wir das Thema ja nicht los. Es wäre naiv zu glauben, dass sich alle ohne weiteres die nötige Boosterimpfung abholen werden. Auch da zeigen unterschiedliche Studien doch, dass es da Vorbehalte, Unsicherheiten und auch Frustration gibt.

Wozu auch Druck auf die Ungeimpften gehört, oder?

Wir wissen aus Studien, dass Solidarität dann bröckelt und Schuldzuweisung zunehmen, wenn Regierungen die persönliche Verantwortung Einzelner stärker betonen als institutionelle Regelungen. Oder anders gesagt: Je größer der Druck von außen ist und je mehr wir unsere Wut auf diese Gruppe projizieren, desto schwieriger wird es für diese Menschen, diese wichtige Entscheidung für sich zu fällen. In dem Augenblick, in dem es nicht mehr darum geht, zu den Guten oder zu den Bösen zu gehören, können sie Menschen überzeugen.

Und wenn das nicht hilft? Laut einer Forsa-Umfrage will sich ein Großteil der Nichtgeimpften auf gar keinen Fall impfen lassen. Wäre dann der Impfzwang nicht das richtige Mittel?

Niemand kann ernsthaft wollen, dass jemand gegen seinen Willen geimpft wird. Das ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte, der Konsequenzen hätte, weit über juristische Abwägungen hinaus. Wir müssen ja auch nach der Pandemie weiter als Gesellschaft zusammenleben. Ob wir wollen oder nicht. Die Androhung und erst recht die Ausübung von Zwang über den eigenen Körper zieht massive psychische Konsequenzen nach sich. Und wenn wir es ganz kurz durchspielen: Sagen wir, es zöge eine hohe Geldstrafe nach sich, sich nicht impfen zu lassen. Was machen wir denn dann, wenn eine Person oder eine Gruppe sich entscheidet, die Strafe einfach zu bezahlen? Oder anders herum: was passiert denn, wenn sie nicht zahlt oder nicht zahlen kann? Diese Umsetzungsfragen einer rechtlich bindenden Impflicht sind mitnichten trivial und werden nicht genügend mitdiskutiert.

Trotzdem sind wir in einer Notlage...

Richtig. Und wir können uns entscheiden: Weiter im Gegeneinander uns Dinge vorzuhalten – oder wir wagen einen Neuanfang. Wir müssen zu gemeinsamen und klaren, proaktiven und kohärenten Maßnahmen kommen und die institutionellen Zuständigkeiten präzise verorten. Darin sehe ich eine echte Chance. Nennen Sie mich einen Idealisten oder Optimisten. Die Situation ist sicher nicht leichter geworden und es wird der Punkt kommen, an dem wir darüber nachdenken müssen, wie wir als Gesellschaft wieder zusammenfinden können. Aber wenn wir nicht mehr darauf schauen, welche konkreten Möglichkeiten zur Pandemiebekämpfung wir in der Hand haben, dann geben wir unnötigerweise eine Gestaltungsperspektive auf, die eigentlich vor uns liegt.