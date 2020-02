Thüringen: Übergangsregierung mit Lieberknecht geplatzt

„Verrecken sollst Du lieber heute als morgen, dich vermisst eh keiner.“ Die Drohung an Silvia Kugelmann kam per Brief ins Haus, ohne Absender.

Im Jahr 2016 war das, die Bürgermeisterin von Kutzenhausen (Landkreis Augsburg) hatte da gerade einen Brief an die Bürger geschrieben, in dem sie um Unterstützung für einen Asylhelferkreis bat. „Dabei war die Stimmung gegenüber Flüchtlingen im Ort auf allen Veranstaltungen eigentlich positiv“, sagt die 53-Jährige.