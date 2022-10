Teuer und zu langsam: Rechnungshöfe kritisieren einheitliche Steuersoftware scharf

Laut Normenkontrollrat und McKinsey könnten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 84 Millionen Stunden Zeit gewinnen, wenn die wichtigsten 35 Verwaltungsleistungen digitalisiert wären. In den Ämtern würde die Einsparung dazu verhelfen, dass 59 Prozent der für die Sachbearbeitung aufgewandten Stunden anderweitig genutzt werden könnten. In den vergangenen Jahren gab es viele Anläufe, diverse Verwaltungsbereiche zu digitalisieren.

Doch für ihre Schnelligkeit ist die deutsche Bürokratie nicht bekannt – und das gilt auch für die schrittweise Abkehr von Papier, Post und Fax hin zu elektronischen Lösungen. Ein gutes Beispiel ist die Steuerverwaltung und ein Projekt mit dem schönen Namen „Konsens“.

Was ist „Konsens“?

Die „Koordinierte neue Software-Entwicklung der Steuerverwaltung“ ist ein Digitalisierungsvorhaben von Ländern und Bund, das eine einheitliche Informationstechnik für die Steuerverwaltung schaffen soll. Weil die Länder für den Vollzug der Steuergesetze zuständig sind, entwickelten sich im Laufe der Jahrzehnte eigene Programmierverbünde und unterschiedliche Software.

Seit den 1990ern gibt es Bestrebungen, einheitliche Software zu entwickeln. Ziel war und ist es, Steuerhinterziehung zu vermeiden und die Verwaltungsabläufe schneller und effizienter zu gestalten.

Das hat gewaltige Ausmaße angenommen: Seit 15 Jahren werden diverse „Konsens“-Projekte entwickelt, seit 2017 gibt es ein „Konsens“-Gesetz des Bundestages, sodass der Bund koordinierender eingreifen kann. Bayern, NRW, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Hessen sind für die Programmierung verantwortlich.

Nach langen Nebeneinander haben die anderen Länder hier zurückgesteckt und übernehmen die Neuerungen. Eines der bekanntesten der 240 „Konsens“-Produkte ist die elektronische Steuererklärung „Elster“.

Vor einigen Tagen haben die Rechnungshöfe von Bund und Ländern „Konsens“ massiv kritisiert. Was steckt dahinter?

Die Rechnungsprüfer lassen kaum ein gutes Haar am Unternehmen. Ihr zentraler und niederschmetternder Vorwurf lautet, dass trotz der langen Entwicklungsphase von „Konsens“ bei den Kernverfahren kein Erfolg zu verzeichnen sei.

Bislang seien 1,6 Milliarden Euro ausgegeben worden, weitere 1,25 Milliarden sind bis 2026 geplant. „Das Vorhaben verzögert sich trotz des erheblichen Ressourceneinsatzes immer weiter.“ Wann eine bundesweit einheitliche Steuer-IT erreicht sei, sei nicht abzusehen. Es fehle zudem Personal in der Software-Entwicklung, das sich mit Altverfahren der Länder auseinandersetzen müsse. Notwendig sei nun „eine verbindliche Gesamtplanung“, mit Darlegung des zeitlichen und finanziellen Aufwandes.

Was sagen die Länder zu der Kritik?

Die Länder weisen alle Vorwürfe empört zurück. „Das Digitalisierungsvorhaben „Konsens“ ist viel mehr als die von den Rechnungshöfen angesprochene Ablösung der Kernverfahren. Es ist die Steuer-IT, mit der die digitalen Herausforderungen an die Steuerverwaltung heute und in Zukunft realisiert werden“, erklärten sie.

„Konsens“ sei demnach kein Projekt mit festem Enddatum, sondern ein dauerhafter Verbund zur gemeinsamen Software-Entwicklung. Die Gesamtaufgabe müsse insgesamt betrachtet werden, „und nicht isoliert auf ein spezielles Einzelthema“. 2022 etwa habe das Budget lediglich 208 Millionen Euro betragen. Das entspreche 0,0275 Prozent des Steueraufkommens. Gleichwohl erkennen die Länder Bedarf für einen „kontinuierlichen Verbesserungsprozess“ zur Optimierung der Prozesse.

„Neben den sich ändernden gesetzlichen Vorgaben und der ständigen technischen Aktualisierung werden laufend neue Features für die Nutzerinnen und Nutzer umgesetzt“, betont Sina Müller vom Bayerischen Landesamt für Steuern. „Konsens“ stelle seit Beginn die IT-Unterstützung der sächsischen Steuerverwaltung sicher, sowohl bei inneren Abläufen als auch bei der E-Government Anwendung Elster, unterstreicht auch Dagmar Häfele vom Landesamt für Steuern und Finanzen in Dresden.

Wie reagiert die Politik auf die Kritik?

Als vor drei Jahren ausgerechnet wurde, dass das „Konsens“-Projekt „Languste“ für die Reform der Grundsteuer noch mehr als ein Jahrzehnt dauern könne, schrieb Markus Herbrand auf seiner Facebookseite „Das ist ein absolutes Armutszeugnis“. Als Teil der Regierungskoalition schlägt der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion einen versöhnlicheren Ton an: Dass über „Elster“ seit einigen Jahren die Steuererklärung digital eingereicht werden könne, sei ein Erfolg.

„Mit diesem Erfolg dürfen wir uns allerdings nicht zufriedengeben. Unser Ziel muss es sein, überall dort zu digitalisieren, wo es technisch möglich ist und zu keiner Verschlechterung im Leistungsbereich der öffentlichen Verwaltung führt“, so Herbrand. Die nach wie vor bestehenden Aufgaben dürfen nicht vergessen werden.

Bislang sind die Länder bei der Digitalisierung völlig unterschiedlich aufgestellt. Über eine Kompetenzverlagerung auf die Bundesebene müsse deshalb nachgedacht werden. Beschäftigen muss sich die Bundesregierung mit „Konsens“ allemal – die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat eine umfangreiche Kleine Anfrage hinsichtlich Finanzierung und Gründen für die Verzögerung bei der Umsetzung gestellt.