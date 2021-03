Testen und Öffnen: Diese Wege aus dem Lockdown sind im Gespräch

Mit einer Magnitude von 3,0 auf der Richter-Skala war das Erdbeben vom Montagabend bei Reichenau im Landkreis Konstanz gerade so spürbar. Auch, weil das Epizentrum in mehr als 20 Kilometern Tiefe lag. Keine Seltenheit in der Region. Was es mit den Erdbeben im Südwesten auf sich hat.

Das Gute vorweg: Besorgniserregend war das jüngste Bodensee-Beben bei Reichenau nicht. Gefährlich wird es erst ab einer Stärke von etwa 5,0. Ereignisse wie dieses machen aber immer wieder klar: Der westliche Bodensee, der Hochrhein und der Oberrhein, ...