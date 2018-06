„Terrorgefahr ist so groß wie seit zehn Jahren nicht mehr“

Der Islamische Staat rekrutiert Kämpfer, die Terroranschläge in Deutschland begehen sollen. Peter Neumann, Terrorismusexperte am Londoner King’s College, (Foto: privat) rechnet damit, dass sich auch hierzulande Attentate mit vielen Opfern wie in Brüssel ereignen werden. Im Gespräch mit Andreas Herholz fordert er die Behörden dazu auf, mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten.

Wie schätzen Sie die Sicherheitslage in Deutschland ein?

Die Sicherheitsbehörden stufen die Bedrohungslage weiterhin als sehr hoch ein. Der IS rekrutiert Kämpfer, die Anschläge auch in Deutschland verüben sollen. Wir müssen damit rechnen, dass es auch hierzulande Terrorangriffe geben wird. Dass der verdächtige Flüchtling von einem anderen Flüchtling gestellt und festgesetzt wurde, ist wirklich positiv. Das zeigt, wie falsch es wäre, alle Flüchtlinge unter Generalverdacht zu stellen. Die beste und wirksamste Waffe gegen diese Art von Terrorismus besteht wohl darin, mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten. Es ist in ihrem eigenen Interesse, Anschläge zu verhindern und wachsam zu sein.

Ist also der Terror unter uns, wie es im Titel Ihres neuen Buches heißt, und können wir nur von Glück sagen, dass bisher noch nicht mehr passiert ist?

Ja, die Bedrohung richtet sich auch gegen Deutschland, auch wenn wir nicht das am meisten bedrohte Land sind. Dennoch: Die Terrorgefahr hierzulande ist wahrscheinlich so groß wie in den vergangenen zehn Jahren nicht mehr. Es gibt Monat für Monat offene Drohungen des Islamischen Staates, die direkt gegen Deutschland gerichtet sind. Es gibt auch viele Kämpfer der Terrormiliz, die in Syrien und anderorts waren und wieder zurückgekehrt sind. All dies ergibt ein relativ problematisches Bedrohungsbild. Es würde mich nicht wundern, wenn auch in Deutschland ein Anschlag wie etwa in Brüssel verübt würde. Das ist einfach die Realität.