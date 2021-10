Tempo 30 statt Tempo 50 muss kommen

Nach langem Hin und Her hat Andres Scheuer, CSU-Verkehrsminister, eine neue Straßenverkehrsordnung auf den Weg gebracht. An diesem Freitag stimmt der Bundesrat final darüber ab. Ein großer Wurf ist die Novelle allerdings nicht.

Die Idee der neuen Straßenverkehrsregeln war es, ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern zu schaffen. Indem Autofahrer stärker zur Kasse gebeten werden, höhere Bußgelder für zu schnelles Fahren und Falschparken bekommen, sollten andere besser geschützt werden.

Jahrzehntelang waren Autofahrer die Könige der Straße. Nach ihren Bedürfnissen wurden Städteplanung und Straßenbau ausgerichtet. Nun sollten Radfahrer und Fußgänger stärker berücksichtigt werden. Die Novelle sollte der erste Schritt in eine neue Form der Mobilität und Richtschnur für Städte und Kommunen sein.

Dafür reicht die Reform nicht aus. Sie ist vielmehr ein Reförmchen. Die Novelle ist eine Aneinanderreihung von kleinen Anpassungen – und sie wird aller Voraussicht nach zuerst für Unmut sorgen. Denn vor allem die Erhöhung der Bußgelder wird nicht jedem schmecken.

Doch damit die Verkehrsteilnehmer wirklich gleichberechtigt sind, muss die neue Bundesregierung die Straßenverkehrsordnung einer umfassenden Erneuerung unterziehen. Dazu gehört, dass Tempo 50 als Regelgeschwindigkeit innerorts durch Tempo 30 ersetzt wird.

Die reduzierte Geschwindigkeit führt erwiesenermaßen zu weniger Unfällen und reduziert gesundheitsschädigenden Lärm. Auch die Bürokratie muss abgebaut werden. Derzeit haben es Kommunen und Städte schwer, wenn sie eine Fahrbahn verengen und neue Radwege bauen wollen. Damit muss Schluss sein.

Viele Städte und Gemeinden sind schon weiter als die Gesetzgebung. In Universitäten werden Stadtentwickler ausgebildet, die Straßen für Menschen und nicht Autos konzipieren. Der Umdenkprozess hat also längst begonnen. Nun muss die Politik nachjustieren und endlich in der Zukunft der Mobilität ankommen.

