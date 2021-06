Tabanus und Taubenuss

Es ist des Menschen Müh’ und Plag’, dass er sich immer mit etwas herumzuschlagen hat. Mal will der Winter nicht enden und man muss sich über eine Heizperiode bis Juni hinein erregen. Dann wiederum kommt die brachiale Hitze ohne Vorwarnung und versengt einem den Sonnenhut auf der Terrasse. Außerdem geht auch die mückenfreie Zeit zu Ende. Durch die sprunghafte Sommerwerdung stehe wieder einmal eine Plage bevor, orakeln Mückenforscher. Denn die sirrenden Fieslinge explodieren in ihren Populationen derzeit geradezu: Die Larvenhaut birst, das haarige Haupt reckt sich der Sonne entgegen. Und der Stechrüssel – ein ausnahmslos weibliche Waffe – nimmt Witterung auf nach menschlichem Blut.

Aus dem Dornröschenschlaf erwachen nun auch die Pferdebremsen. Der Lateiner sagt Tabanus sudeticus zu diesem bösartig zubeißende Flügelvieh. Sie zeichnet aus, dass sie sich nach der Landung und dem ersten Biss eigentlich nur noch durch saftige Schläge von ihrer Blutmahlzeit abbringen lassen. Was nahelegt, dass Bremsen nicht eben hochintelligente Lebewesen sind und statt Tabanus auch den Namen Taubenuss durchaus mit Würde tragen könnten.

Natürlich wissen wir, obwohl wir es gerne anders hätten, dass derlei Fluginsekten nicht nur Nervensägen sind, sondern ungemein nützlich als Vogelfutter. Wenn des morgens also eine Amsel versonnen in den anbrechenden Tag hinein flötet, fühlen sich die nächtlich erlittenen Mückenstiche gleich weniger schlimm an. Und was kratzt es schon den Vogel, wenn’s den armen Menschen juckt? (nyf)