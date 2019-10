Türkische Militäroffensive? - Von wegen, nennt das Kind beim Namen!

"Die Leitung steht" zwischen Ravensburg und Ulm, zwischen Hendrik Groth und Ulrich Becker. Im SZ-Podcast diskutieren die Chefredakteure von Schwäbischer Zeitung und Südwestpresse über aktuelle gesellschaftspolitische Themen.

Die EU nennt es Militäroffensive, Groth und Becker sagen klar: Was da gerade in Nordsyrien passiert, ist eine türkische Invasion und ein Bruch mit dem Völkerrecht.

Was also ist los vor Ort und wie strahlt das Ereignis auch in den Nordirak aus, wo Hendrik Groth noch vor wenigen Tagen persönlich war? Wie steht es mit der Verantwortung Deutschlands, der Nato und der EU? Und was sind Erdogans wahre Motive?

Das Besondere an Podcasts ist, dass man sie auch hören kann, wenn man keinen Computer in der Nähe hat oder keine dauerhafte Internetverbindung zur Verfügung steht.

Welche Möglichkeiten es gibt, die kostenlosen Audioformate zu hören, hat Schwäbische.de in diesem Video erklärt:

Podcasts sind Audioformate, in denen Redakteure und Medienmacher von Schwäbische.de miteinander oder mit Gästen über Politik, Gesellschaft, Fußball und Psychologie sprechen. Wie man die kostenlosen Formate aufs Handy bekommt und überall hin mitnehmen kann, zeigt unser Video.