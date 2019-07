Türkische Illusionen

Hinter der Entscheidung der türkischen Regierung, den Streit mit den USA in der Rüstungspolitik auf die Spitze zu treiben, steht eine Illusion. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sein Land sehenden Auges in die neue Krise mit dem Westen geführt, weil er seinen eigenen Einfluss und die Macht seines Landes überschätzt. Seine Regierung setzt darauf, dass die Türkei als eigenständige Regionalmacht unabhängig von ihren bisherigen Verbündeten im Westen handeln kann. Dabei verstärkt sie nur ihre Abhängigkeit von Russland.

Erdogan vertraute auf seinen angeblich so guten persönlichen Draht zu US-Präsident Donald Trump, um die Türkei vor den absehbaren amerikanischen Reaktionen auf die Lieferung des russischen Luftabwehrsystems S-400 an Ankara zu schützen. Doch Erdogan schätzte den amerikanischen Präsidenten und die Entscheidungsabläufe in Washington falsch ein: Wirtschaftssanktionen könnten folgen.

Vor allem aber bedeutet Krach mit dem Westen nicht automatisch mehr Eigenständigkeit für die Türkei. Russland gewinnt mehr Einfluss in Ankara, erst recht, wenn Erdogan jetzt auch noch russische Kampfflugzeuge kaufen sollte, um den Ausfall der F-35 auszugleichen. In Syrien ist die Türkei ohnehin bereits auf das Wohlwollen des Kremls angewiesen. Wirtschaftlich ist die Türkei weiter stark von Exporten nach Europa abhängig.