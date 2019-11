Türkei will deutsche IS-Kämpfer loswerden

Die Türkei will 20 deutsche Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates (IS) in die Bundesrepublik zurückschicken. Deutschland zögert allerdings, die eigenen Staatsbürger wieder aufzunehmen – wie andere europäische Staaten auch.

„Wir brauchen die volle Zusammenarbeit und die aktive Partnerschaft unserer Verbündeten im Kampf gegen den Terrorismus“, sagte der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, am Sonntag der „Schwäbischen Zeitung“ in Istanbul. Nach seinen Angaben hat die türkische Armee seit Beginn ihres jüngsten Syrien-Einmarsches vor einem Monat vier deutsche IS-Mitglieder in Syrien gefasst. Weitere 16 Bundesbürger saßen laut Altun wegen IS-Mitgliedschaft bereits vorher in türkischen Abschiebezentren. Insgesamt will die Türkei bis zu 1300 ausländische Anhänger der Dschihadisten in ihre Heimatländer schicken – viele von ihnen nach Europa. „Wir sind kein Hotel“, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Wochenende.

Zu den 20 deutschen IS-Mitgliedern in türkischer Haft kommen mehr als 80 Bundesbürger in den kurdisch bewachten Internierungslagern für IS-Gefangene in Syrien und im Irak, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage des CDU-Politikers Kai Wegner hervorgeht. Wegner forderte, Doppelstaatlern unter den IS-Mitgliedern müsse der deutsche Pass entzogen werden.

Soylu lehnte diesen Weg als „unverantwortlich“ ab. In den vergangenen Tagen hatten sich zwei niederländische Frauen, die 2013 zum IS gestoßen waren, bei der niederländischen Botschaft in Ankara gemeldet und um Hilfe gebeten. Dabei stellte sich heraus, dass ihre Heimat sie nicht mehr haben will: Die Regierung in Den Haag ist dabei, den beiden Frauen, die auch marokkanische Pässe haben, die niederländische Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Das sei inakzeptabel, sagte Soylu. Er warf auch Großbritannien vor, durch rasche Ausbürgerungen von britischen IS-Mitgliedern die Problemfälle loswerden zu wollen.

Deutschland und andere europäische Staaten ringen seit Jahren um eine Antwort auf die Frage, was mit ihren Staatsbürgern geschehen soll, die als Mitglieder der Terrormiliz in Gefangenschaft geraten sind. Insgesamt hatten sich einer Untersuchung des Europaparlaments zufolge rund 4000Westeuropäer dem IS angeschlossen. Rund ein Drittel von ihnen sind demnach inzwischen heimgekehrt; der Rest wurde entweder getötet oder gefangen genommen.

Seit der Niederlage der Dschihadisten gegen die US-geführte internationale Anti-IS-Koalition im Frühjahr bewacht die syrische Kurdenmiliz YPG in Internierungslagern im Nordosten Syriens rund 12000 IS-Kämpfer aus Syrien, Irak und anderen Ländern sowie Zehntausende Familienangehörige. Zwar rief die YPG die Heimatländer der IS-Legionäre mehrmals auf, ihre inhaftierten Staatsbürger zurückzunehmen. Doch die angesprochenen Länder betrachten die IS-Anhänger als Terrorgefahr für sich selbst und sperren sich gegen eine Wiederaufnahme.

Hunderte Gefangene entkommen

Nun aber hat die türkische Militärintervention in Syrien die Lage verändert. Während des Vormarsches entkamen mindestens 750 IS-Gefangene aus Lagern in Syrien; die Türkei wirft der YPG vor, die Dschihadisten freigelassen zu haben. Etwa 500 der entkommenen IS-Mitglieder seien Ausländer, sagte Erdogan kürzlich. Laut Altun wurden 287 von ihnen – darunter die vier Deutschen – inzwischen von den türkischen Streitkräften wieder gefasst.

Türkische IS-Mitglieder, die in Syrien aufgegriffen werden, kommen in Gefängnisse in der Türkei, während die Europäer laut Medienberichten in Internierungslager in türkisch kontrollierte Gebiete im syrischen Afrin gebracht werden. Von dort aus sollen sie in ihre Heimatländer geschickt werden. „Werden diese Länder ihre Staatsbürger, die beim IS waren, zurücknehmen?“ fragte Erdogan.

Bisher lautet die Antwort in den meisten Fällen: Nein. Die Türkei bekomme von europäischen Staaten zu hören, man habe den Betroffenen die Staatsbürgerschaft entzogen, die Türkei solle sich um sie kümmern, kritisierte Soylu. Auch US-Präsident Donald Trump hatte die Europäer aufgerufen, sie sollten ihre Tausende Bürger aus IS-Gefangenenlagern in Syrien zurücknehmen.

Außer um die IS-Kämpfer in Syrien geht es um weitere 813 ausländische IS-Mitglieder, die laut Altun unabhängig vom Syrien-Feldzug in türkischer Auslieferungshaft sitzen, darunter 16 Deutsche. Die Türkei brauche die Unterstützung ihrer Partner, sagte Altun. „Wir tragen eine schwere Last.“