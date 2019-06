Tödliche Gefahr vom rechten Rand wächst

Ist der mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke der Auftakt zu einer neuen Welle des Rechtsterrorismus in Deutschland? Beteiligte am großen NSU-Rechtsterroristenprozess, der am 11. Juli vorigen Jahres zu Ende ging, und Experten auf dem Gebiet des Extremismus halten das für gut möglich. Aus ihrer Sicht ist die gewaltbereite rechtsextremistische Szene sogar „gestärkt“ aus dem Prozess hervorgegangen. Matthias Quent vom Jenaer Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft berichtete am Dienstag in München von einer „Verstärkung rechtsterroristischer Tendenzen“ in Deutschland.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte am Dienstag zu Lübckes mutmaßlichem Mörder: „Nach allem, was wir jetzt wissen, müssen wir aber derzeit davon ausgehen, dass es sich bei dem Täter um einen Rechtsextremisten handelt und die Tat einen rechtsextremistischen Hintergrund hat“, sagte Seehofer am Dienstag in Berlin. Das lege insbesondere die Biografie des inhaftierten Stephan E. nahe. Derzeit sei nicht klar, ob der Täter allein gehandelt hat oder Teil einer Gruppe oder gar eines Netzwerkes sei, sagte Seehofer. „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR berichten, die Bundesanwaltschaft gehe Hinweisen auf mögliche Mittäter nach.

Die Frage nach dem Netzwerk

Bei dem 45-Jährigen, der als Mörder Lübckes in Betracht kommt, handle es sich um einen Tätertyp, für den es etliche Beispiele geben könnte, sagte Rechtsextremismusforscher Quent. Sie seien in den 1990er-Jahren in Neonazi-Kreisen aktiv gewesen und nun wieder im Rahmen der „Neuen Rechten“ in der Szene aufgetaucht. „Ich erwarte, dass im Fall Lübcke nach Netzwerken gesucht wird“, sagt Quent.

Das Klima in der Bundesrepublik hat sich nach Auffassung Quents seit dem NSU-Prozess so entwickelt, dass es rechtsextreme Tendenzen begünstigt. Die rechtsextreme Szene habe sich stark zersplittert, die Gefahr rechtsextremer Gewalt sei deshalb größer als vor der Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011.

Die AfD liefere dabei „bis in den Bundestag hinein“ Legitimationseffekte. So gehe man im rechtsextremen Lager davon aus, dass man mit ausländerfeindlichen Gewalttaten lediglich umsetze, was die Mehrheit ohnehin denke. Der AfD komme das zweifelhafte Verdienst zu, gesellschaftliche Diskurse, die zuvor auf die Neonazi-Szene beschränkt waren, in die allgemeine politische Diskussion eingebracht zu haben.

Die Zersplitterung der Szene mache auch in Deutschland Attentate von Einzeltätern möglich – wie den Massenmord des Norwegers Anders Breivik, dem im Jahr 2011 77 Menschen zum Opfer fielen, oder das Massaker in zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch, bei dem am 15. März dieses Jahres 51 Menschen ermordet wurden. Auch der mutmaßliche Täter im Falle des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke könnte laut Quent dieser Kategorie angehören. Dringend erforderlich sei, dass in Deutschland mit mehr Nachdruck die rechtsextremistischen Netzwerke aufgeklärt werden, meinte Quent. Gerade der Fall in Kassel – aber auch Informationen über ein rechtsextremes Netzwerk in der hessischen Polizei – zeigten im Übrigen, dass man es sich in den westlichen Bundesländern in den vergangenen Jahren „zu einfach“ gemacht habe, indem man die Problematik überwiegend auf die östlichen Länder geschoben habe.

NSU-Prozess ohne Schockwirkung

Für viele Angehörige von Opfern der Rechtsterroristen des NSU ist bis heute erschreckend, wie wenig der Prozess um die Morde die Neonazi-Szene eingeschüchtert hat. Der Münchner Staatsschutzsenat habe aus Sicht der Opferangehörigen in seinem Urteil eine „Milde“ gezeigt, die „für dieses Gericht und Staatsschutzverfahren untypisch ist“, sagt Anwältin Antonie von der Behrens. Sie hat im Prozess die Witwe des 2006 ermordeten Mehmet Kubasik vertreten. Außerdem gebe es nach wie vor keine Erkenntnisse, wo die NSU-Terroristen die meisten ihrer Waffen bezogen haben könnten.

Mitat Özdemir von der Kölner „Interessengemeinschaft Keupstraße“ spürt nach eigenen Worten, dass der Rechtsradikalismus in Deutschland stärker geworden ist. In der Keupstraße in Köln explodierte im Sommer 2004 eine von den NSU-Tätern abgelegte Nagelbombe. Vor einigen Tagen hätten Bewohner der Keupstraße Zettel vorgefunden mit der Aufforderung, alle Muslime sollten Deutschland verlassen. „Man begreift noch immer nicht, was hier los ist“, sagt Özdemir.