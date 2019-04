Syriens Machthaber Assad ermöglicht dem „Islamischen Staat“ einen Neustart

Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die die syrische Frauenrechtlerin Sarah Hunaida im amerikanischen Magazin „Foreign Policy“ erhebt: Um die Drusen in der Provinz Suweida zu terrorisieren und gleichzeitig die US-Stützpunkte an der syrisch-jordanischen Grenze zu bedrohen, habe das Assad-Regime in den letzten Wochen „den Transfer“ von mindestens 1500 Kämpfern des „Islamischen Staats“ (IS) von ihrer inzwischen gefallenen Hochburg Baghouz in das südsyrische Safa-Gebirge organisiert.

Bei der Umgruppierung hätten iranische Milizen, die mittlerweile weite Teile von Süd- und Ostsyrien kontrollieren, geholfen, behauptet die syrische Oppositionelle, die sich auf Augenzeugenberichte von Familienmitgliedern beruft. Aus den Safa-Bergen waren auch jene IS-Milizen gekommen, die im Juli letzten Jahres mehr als 200 drusische Zivilisten massakrierten. Auch damals hatte Assads Regierung die Terroristen gewähren lassen.

Vorgehen mit Methode

Das zynische Vorgehen des Diktators hat Methode: Assad, analysiert die deutsche Syrien-Expertin Kristin Helberg, „braucht den ,Islamischen‘ Staat als Schreckgespenst, um die Syrer und die Welt in Angst zu versetzen sowie sich weiterhin als sogenannter Vorkämpfer gegen den Terror in Szene zu setzen“. Seit dem Beginn des Bürgerkrieges vor acht Jahren betreibe der Diktator ganz gezielt die Stärkung dschihadistischer Organisationen wie Al Kaida und IS.

Hunderte von islamischen Extremisten waren 2011 aus syrischen Gefängnissen entlassen worden, um den friedlichen Kern der Opposition zu untergraben.

Dass die Gefolgsleute des syrischen Diktators mit dem IS auf vielfältigste Weise kooperierten, ist ein offenes Geheimnis. Besonders intensiv war die wirtschaftliche Zusammenarbeit: Das Regime kaufte vor allem Öl vom IS, der 2015 damit 50 Millionen Dollar im Monat verdiente. Der IS nahm in dieser Zeit auch mehrere Hundert Millionen Dollar jährlich an Steuern ein. Ein zusätzliches finanzielles Polster von geschätzten 800 Millionen US-Dollar hatte er sich mit dem Überfall auf die Filiale der irakischen Staatsbank in Mosul im Sommer 2014 geschaffen.

Die Kriegskasse der Terrororganisation dürfte auch nach dem Verlust ihrer letzten Hochburg Baghouz noch gut gefüllt sein. „Alles, was dem IS blieb, ist Geld. Eine ganze Menge“, beschreibt der amerikanische Terrorismusexperte David Kenner im US-Magazin „The Atlantic“ die Finanzsituation der Extremisten. Es könne deshalb noch Jahre dauern, bis der Kampf gegen den IS gewonnen werde.

Finanzielle Aspekte sollen auch bei dem von Assads militärischem Geheimdienst arrangierten Transfer eine Rolle gespielt haben. Die Umsiedlung hätte knapp zehn Millionen US-Dollar in die notorisch klammen syrischen Staatskassen gespült, heißt es. Weitere Geldbeträge dürften folgen, weil der IS in seinen neuen Verstecken zunächst auf logistische Hilfe aus Damaskus angewiesen sein dürfte.

Dass Staaten Terrororganisationen für ihre Zwecke instrumentalisieren, ist nicht neu. Auch die Türkei hatte den IS über Jahre gewähren lassen, dessen Mitgliedern und Sympathisanten zunächst gestattet, über türkisches Territorium nach Syrien und in den Irak zu reisen. Ziel war bekanntlich die Schwächung des PKK-Ablegers YPG in Syrien.